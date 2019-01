PNV cree que el problema de Podemos no es Errejón, sino que es algo "generalizado en todas las autonomías"

El dirigente jeltzale ha respondido, de esta forma, a las preguntas que se le han realizado en una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, sobre el conflicto interno surgido en la formación morada en Madrid después de que el candidato a la Comunidad madrileña, Iñigo Errejón, anunciara el pasado jueves que concurrirá a las elecciones con la marca 'Más Madrid' de la alcaldesa, Manuela Carmena.

Esteban ha manifestado que "es un palo importante a la imagen y al funcionamiento de Unidos Podemos". "Pero es que no es solo el caso de Errejón, es que fíjese como están en Euskadi, en otros lugares también, en Galicia, etc", ha apuntado.

A su juicio, "no hay autonomía en la que no haya habido conflicto dentro de Podemos" y considera que "es lo normal en un partido político nuevo". En todo caso, ha recordado que era una formación "que iba dando lecciones a los demás de cómo se hacen las cosas" y resulta que "las cosas no son tan transparentes".

"Esto de gestionar un partido político es más difícil de lo que parece, y están en sus primeros años y tropezando, pero lo preocupante para Podemos no sólo es el caso de Errejón, sino que tiene un problema muy parecido, generalizado en todas las autonomías", ha insistido.