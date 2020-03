PNV cree "curioso" que Podemos llame a un Gobierno de izquierdas en Euskadi cuando tiene ministros por sus votos

El portavoz del PNV en el Congreso de Diputados, Aitor Esteban, cree "curioso" que la candidata a lehendakari de Podemos, Miren Gorrotxategi, haya realizado un llamamiento a conformar un Gobierno de izquierdas en Euskadi con PSE-EE y EH Bildu, cuando tiene ministros y un vicepresidente en el Ejecutivo central por los votos de la formación jeltzale.

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Esteban ha apuntado que sería "lógica" una reedición del Gobierno Vasco integrado por PNV-PSE en la Comunidad Autónoma Vasca tras el 5 de abril, si dan los números, porque el pacto "ha funcionado razonablemente bien".

Preguntado por el sondeo de EiTB Focus, que apunta a que los jeltzales podrían lograr 31 parlamentarios, con un aumento de tres, y lograría con el PSE-EE mayoría absoluta para formar Ejecutivo, el representante del PNV ha indicado que "las encuestas son encuestas" y hay que ver "qué sucede".

"En el PNV creemos que ha funcionado razonablemente el pacto de Gobierno y parece que sería lo lógico. Ahora también te encuentras con que la candidata de Podemos anuncia que, inmediatamente, al día siguiente, si sumara junto con Bildu y con el PSE, intentaría hacer un Gobierno alternativo al PNV", ha añadido.

A su juicio, "llama la atención" que lo diga la candidata de Elkarrekin Podemos, "que tiene un vicepresidente y unos cuantos ministros porque el PNV votó que sí". "Es curioso que diga que hay que hacer un Gobierno de izquierdas como en España. No sé, igual está por arte mágico ese Gobierno ahí", ha manifestado.

En cuanto al PP, el dirigente jeltzale ha considerado que "la forma de manejar" la crisis del partido y la sustitución de Alfonso Alonso por Carlos Iturgaiz como candidato a lehendakari, "no fue la más afortunada".

"Dio la sensación de ser un 'ordeno y mando' desde fuera de la propia organización vasca. Por lo tanto, sí creo que hay una sensibilidad de gentes que tiene una trayectoria muy larga desde el PP vasco que, seguramente, se han sentido dolidos, y no sé cómo esto puede reflejarse en el plano electoral", ha añadido. En todo caso, ha apuntado que el PP en Euskadi "no está en su mejor situación".

Aitor Esteban cree que podrían ir votos al PNV de los populares, pero también de Podemos, del PSE-EE o "alguno menos de Bildu", porque el sufragio de los ciudadanos "es libre". "En algunos casos y cada vez con más frecuencia, se mueve de unas elecciones a otras", ha añadido.

ZALDIBAR

Aitor Esteban ha apuntado que entiende "el dolor" de la familia de Joaquín Beltrán --uno de los dos trabajadores sepultados en el derrumbe del vertedero de Zaldibar--, que ha criticado la gestión que se ha realizado de este problema, "y no solo por haber perdido a un ser querido, sino porque "todavía se continua en la búsqueda, que es difícil".

En todo caso, ha apuntado que la búsqueda "no se abandona y se va a seguir", pero discrepa que haya sido "un desastre de gestión". "Me parece que ha sido un problema importante, al que ha tenido que responderse de manera inesperada, coordinadamente, y las cosas se han ido haciendo dentro de las dificultades que entrañaban, por ejemplo, controlar los incendios, etc, en un vertedero de esas características, asegurando la seguridad de los trabajadores que tenían que tomar todas esas medidas para volver a una normalidad", ha indicado.

Según ha explicado, "se ha actuado, se sigue actuando y el problema está encauzado". Preguntado por si esto puede tener incidencia en las próximas elecciones autonómicas vascas, ha apuntado que "nunca se sabe lo que puede ocurrir".

A su juicio, "lo que la gente tiene en sus mentes es una valoración global y de sensaciones de las labores, de la gestión y actuaciones de unos y otros", y no solo de "temas puntuales".