PNV dice que el Rey "cierra los ojos ante un importante número de personas que no se identifica con España y su bandera"

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban se ha referido, de esta forma, al discurso realizado por el Rey en la tradicional celebración de la Pascua Militar en el Palacio Real, en la que aseguró que la enseña española es la "bandera de todos", que refleja "la diversidad", simboliza" al conjunto de la nación, y es signo de su soberanía e independencia, de su unidad e integridad".

"Al Rey le sigue pasando lo mismo en todos sus discursos, sigue negando un hecho evidente y es que hay un importante número de personas que no se identifican con España, con la unidad de España y con la bandera. Esto es así, y querer cerrar los ojos, y decir que éste es el símbolo, la unidad y algo que nos representa a todos, bueno, pues hay mucha gente que no se siente representada con esa bandera", ha indicado.

Además, ha recordado que esa bandera "se ha utilizado contra determinadas ideologías y está asociada a un concepto de España centralizador y negador de la diversidad". "Y eso está interiorizado en el ADN de mucha gente en Cataluña y Euskadi. Querer hacer la de la avestruz y meter la cabeza bajo tierra, una vez más, no me extraña. Es lo que viene haciendo el Rey y tampoco espero nada de él, pero no se corresponde con la realidad del Estado", ha añadido.

REPÚBLICA O MONARQUÍA

Aitor Esteban cree que el monarca "no hace su función", y ha recordado que él, "por concepto", cree más en una república, pero, si hay una monarquía parlamentaria, tampoco es un sistema con el que vaya a manifestarse "a la contra, siempre que tenga algún sentido y utilidad".

"¿Podría tenerla?, quizá sí, en un Estado complejo, como es el español y con el que, a través de determinadas conexiones históricas, se podría intentar armar de una manera más cómoda para todo el mundo, una convivencia y una institucionalización dentro del Estado", ha apuntado.

No obstante, ha preguntado "si esto lo está proporcionando la monarquía parlamentaria española en este momento". "Yo creo que no, sinceramente. Lo mismo que se está haciendo ahora, se podría estar haciendo perfectamente con una república. Entonces, ese plus que quizá podría dar la monarquía parlamentaria y que, evidentemente, supone otro tipo de discursos, no lo está haciendo, pero tampoco espero nada. Ya lleva unos cuantos años en el cargo (Felipe VI) y los discursos van a seguir siendo los mismos que hacía su padre", ha concluido.