PNV afirma que Sánchez no ha llamado a Ortuzar, pero muestra disposición a reunirse en cuanto se pongan en contacto

El PNV ha afirmado que el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no ha contactado con el líder de la formación jeltzale, Andoni Ortuzar, para reunirse la próxima semana en Bilbao con la vista puesta en una posible segunda investidura.

A principios de este mes, los socialistas anunciaron que Sánchez pretendía mantener un encuentro con Ortuzar en la sede de Sabin Etxea de Bilbao durante la semana del 19 al 25 de agosto, después de reincorporarse al trabajo el presidente en funciones tras unas breves vacaciones.

Fuentes de la dirección del PNV han asegurado este viernes a Europa Press que el PSOE no ha llamado, hasta el momento, y por lo tanto no hay una fecha prevista para la reunión. No obstante, han señalado que están dispuestos a reunirse en cuanto les llamen.

Por su parte, los socialistas han apuntado que, aunque Pedro Sánchez no ha cerrado todavía una fecha para el encuentro con el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, su intención es que se celebre la cita. De momento, solo se conoce que ésta no será, en todo caso, el próximo lunes.

CONTACTOS DE SÁNCHEZ

La reunión se enmarcará en la ronda de contactos con organizaciones sociales y políticas emprendidas por Sánchez de cara a lograr una mayoría que le permita su investidura y que evite la repetición de unas elecciones generales.

En lo que a las formaciones políticas se refiere, el presidente del Gobierno en funciones solo se ha reunido, de momento, con representantes de Compromís a principios de agosto. Durante su visita a Valencia, también se citó con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.

El PNV se ha mostrado, en varias ocasiones, a favor de que se intente un acuerdo que propicie una investidura de Sánchez antes de que se convoquen elecciones generales de forma automática a partir del 23 de septiembre, y en contra de la repetición de comicios.

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, afirmó, tras la fallida investidura de finales de julio, que unas nuevas elecciones serían "una barbaridad" por el riesgo que supondría de que un tripartito de derechas pudiera "cuajar". Además, aseguró que, si la formación jeltzale puede ayudar a evitarlo, lo haría.

También el lehendakari, Iñigo Urkullu, antes y después de la fracasada sesión de investidura del candidato del PSOE, realizó llamamientos al "diálogo con vocación de acuerdo" para formar un Ejecutivo estable en el Estado en base a acuerdos programáticos.

Urkullu apuntó que, además, una falta de Gobierno y una posible repetición de comicios generales supondría "un parón" también en la "dinámica de la vida política parlamentaria" en Euskadi, y redundaría en cuestiones esenciales para esta legislatura autonómica, como la de aprobar Presupuestos o completar el traspaso de transferencias previstas en el Estatuto.