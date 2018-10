El PNV dice a Sánchez que "cuando la derrota parlamentaria es permanente" no queda otra que convocar elecciones

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Suso ha considerado que, Sánchez, "si podría durar hasta final de legislatura, duraría, porque eso consolidaría más el proyecto y se consolidaría más como presidente", pero, "otra cosa es que los número hagan imposible la continuidad del gobierno, y, entonces, haya que convocar elecciones".

Según ha dicho, con las elecciones "siempre se abre la duda de qué ocurrirá y qué podrías haber hecho durante un tiempo para consolidar tu posición". Tras señalar que, con la llegada al Gobierno, el PSOE "ha incrementado sus porcentajes de voto de forma significativa" y está "en una posición mucho mejor de la que estaba", ha afirmado que el presidente "es una persona que no se deja fácilmente vencer", por lo que no tiene "tan claro que esté en su mente convocar elecciones".

"Otra cosa es que sea imposible aprobar el presupuesto o cualquier otra cosa en el Congreso de los Diputados, porque en el Senado lo tiene muy duro, y, finalmente, no quede otro remedio que convocar elecciones", ha reiterado.

El dirigente jeltzale ha señalado que los cinco parlamentarios del PNV "son importantes en Madrid". "Son decisivos si todos sumamos de forma conjunta, pero, si no es así, si falla un grupo, se acabó. No hay mayorías y cuando la derrota parlamentaria es permanente, no queda otro remedio que convocar elecciones", ha advertido, para considerar que celebrar elecciones es "lo más sano para saber lo que piensan los ciudadanos y para ver qué nuevas mayorías se pueden forman en el futuro".

Por otro lado, Suso se ha referido a la falta de avances en materia de traspasos competenciales, para recordar que "algo se le pidió a Sánchez" para aprobar la moción de censura a Mariano Rajoy. "No mucho, pero, por lo menos, que se cumpla lo que lleva 39 años sin cumplirse, y no digo que se cumpla mañana todo, porque, efectivamente, no se pueden aprobar 37 competencias que faltan en cuatro meses, pero por lo menos que tengamos un calendario, y empecemos a ponerlo en marcha", ha demandado.

Además, ha considerado que el PNV ya le ha dado también tiempo al Gobierno del PSOE "para que esos compromisos presupuestarios, --porque también una condición fue mantener los compromisos presupuestarios acordados con el PP--, se pongan en marcha", pero "está costando mucho".

Tras reconocer que la de Sánchez es "una nueva administración que tiene que empezar a rodar", ha insistido en que "ya han pasado unos meses" para que puedan ver que, "por lo menos, están poniéndose en marcha las bases para cumplir parte de ese acuerdo". "Y lo que, de alguna manera, nos causa frustración, es que no vemos ese impulso", ha dicho.

ELECCIONES MUNICIPALES Y FORALES

En relación a las elecciones municipales y forales de 2019, Suso ha dicho que se plantean "mejor que las de 2015" y ha confiando en tener candidatos en los 51 ayuntamientos alaveses. "Ya tenemos algunos proclamados y dentro de unos meses espero tener un porcentaje muy amplio de candidatos en muchos municipios, otros faltarán y costará algún tiempo más cerrarlos, pero para final de año espero tener ya como partido prácticamente la totalidad de candidatos en todos los municipios del territorio", ha explicado.

Por otro lado, ha recordado que el PNV está gobernando tanto en el Ayuntamiento de Vitoria como en la Diputación de Álava, y ha considerado que han hecho "una buena legislatura" y los ciudadanos "están viendo cómo se gobierna de forma diferente desde el acuerdo y el consenso hasta donde se puede, aprobando presupuestos y actuando de forma importante".