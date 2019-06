PNV acusa a Tajani de "hacer las cosas mal" y "tomar partido" respecto a Puigdemont

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Bilbao ha señalado que le parece "un poco absurdo" que el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, no haya podido recoger la acreditación provisional en la Eurocámara, desde la que se le prohibió la entrada.

"A mí me parece absurdo. Porque, ¿qué orden, en qué está basada la prohibición de entrada de Puigdemont en el Parlamento Europeo? No había ninguna orden, no había ninguna instrucción. ¿En base a qué?", ha señalado.

En su opinión, "mucho peor" es que "envíen una carta tres diputados de tres partidos españoles diferentes, el PP, el PSOE y Cs, y pidan al presidente del Parlamento que anulen lo hecho hasta ahora. Todavía el Presidente del Parlamento no me ha notificado cuál es mi situación", ha señalado.

De esta forma, se ha referido al hecho de que las tres formaciones pidieran que se detuviera el proceso de acreditaciones temporales a los eurodiputados españoles hasta que juraran el cargo, el 17 de junio.

Bilbao ha lamentado, en este sentido, que "por tratar de solventar una cuestión que es absurda", en referencia a Puigdemont, "han dejado sin efecto todos los pasos y procedimientos cumplidos por el resto de los diputados".

A su juicio, supone "una discriminación clara respecto a diputados de otros países que estuvieron acreditándose" igual que los representantes españoles en la UE.

"Están pendientes de una formalidad, igual que la nuestra. Yo mañana, cuando vaya al Parlamento, no sé si me tendrán que volver a dar un nuevo permiso para poder entrar, porque a mí, formalmente, nadie me ha dicho absolutamente nada. Me he enterado, igual que cualquier ciudadano europeo, por los medios de comunicación", ha censurado.

En este punto, ha recordado que miembros del Parlamento de varios países, nacionalistas y de la izquierda unitaria, entre ellos Izaskun Bilbao, pidieron al presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, que "rectifique", sin haber obtenido "ninguna respuesta".

Bilbao ha afirmado que los trámites realizados en Bruselas fueron "meramente administrativos, que se hacen para adelantar". "El día 17 tenemos que hacer la toma de posesión en Madrid, ante la junta electoral, y es cuando ya nos acreditan como europarlamentarios. No entiendo por qué hay que evitar todo este procedimiento y, además, anular a los que ya lo hemos hecho", ha indicado.

DOBLE DISCRIMINACIÓN

Para la europarlamentaria, ello supone "una doble discriminación, porque lo han pedido tres diputados" pero "el resto" ha pedido "otra cosa". "Creo que está haciendo las cosas bastante mal, y creo que el presidente del Parlamento Europeo no se está comportando como una institución que está representando a todos los diputados. Está tomando partido, y no lo está haciendo bien, lo está haciendo de la peor manera posible porque creo que él debería estar por encima de eso", ha censurado.

Izaskun Bilbao cree que "otra cosa" es lo que ocurra el próximo 17 de junio, "cuando se vaya al Congreso, si se acude, si no se acude, el propio Puigdemont va o no va". "Esa será otra cuestión", ha apuntado.

A su juicio, si Pugdemont no recoge el día 17 su acta en Madrid, "en principio, no le acreditarían" y no se enviaría el acta "ya formal al Parlamento europeo" con los parlamentarios formalmente acreditados por parte de España. "Esa es la formalidad que de verdad da la acreditación o no de eurodiputado. Lo anterior es un tema procedimental. Por eso es así de absurdo que lo anulen", ha indicado.

POPULISTAS

Izaskun Bilbao ha manifestado que llevaban más de un año "muy preocupados, con muchos debates y reuniones internas sobre el auge de los populistas, de los grupos y partidos de extrema derecha" porque, según las encuestas, "parecía que podían ser fuerzas con capacidad suficiente para poder bloquear las iniciativas" que se necesitan.

"No ha sido así, y creo que es un dato muy positivo porque la ciudadanía europea ha demostrado que es mucho más europeísta de lo que hemos podido ver", ha subrayado.

También ha destacado que es la primera vez en la historia del Parlamento Europeo que la suma del grupo popular y del socialista no tienen esa mayoría "que han utilizado en otras ocasiones", que ALDE, al que pertenece el PNV, ha incrementado su número de diputados, y le da la "oportunidad de marcar un poco la agenda de los próximos meses" en la Eurocámara.

"Estamos hablando, incluso, del nombramiento de la Presidencia de la Comisión Europea, que va a ser muy importante en los próximos años, y que no se vea ese bipartidismo que se ha visto hasta ahora en las instituciones europeas", ha apuntado.

Sobre la posibilidad de que el grupo ALDE pudiera alcanzar nuevas mayorías con los socialistas, ha recordado que ahora "se está en fase de ver cuántos miembros van a formar parte de cada uno de los grupos del Parlamento".

"Pero nosotros queremos que nuestro grupo sea determinante para marcar una política diferentes, y ahí todas las alianzas están abiertas", ha subrayado, para apuntar que no solo se enmarcan los posibles consensos a los socialistas.

A su juicio, hay que lograr un acuerdo "lo más amplio posible porque hay que tener en cuenta que Los Verdes han tenido bastantes buenos resultados a nivel europeo". "Nuestra intención es tratar de configurar acuerdos amplios porque es lo que va a necesitar el Parlamento Europeo en los próximos años", ha manifestado.

Izaskun Bilbao ha recordado que ALDE se creó entre liberales y demócratas europeos en 2004, con el protagonismo del PNV. En él se integra también Ciudadanos que, según ha recordado la europarlamentaria jeltzale, "decidió venir al grupo, siendo consciente de que el PNV no ha dejado de defender su agenda de defensa de sus instituciones, sus objetivos y su modelo".

"Creo que son ellos los que tienen que explicar cómo después de criticarnos, vinieron a un grupo en el que nosotros ya estábamos", ha apuntado.