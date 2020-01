PNV cree que la huelga general ha sido "un fracaso absoluto" e insta a ELA y LAB a hacer "autocrítica"

El PNV ha considerado que la huelga general de este jueves ha sido "un fracaso absoluto" y, en este sentido, ha advertido de que "la sociedad y los colectivos a los que decían defender han dado la espalda a los convocantes y de manera especial a ELA y LAB". Por ello, ha instado a sus dirigentes a "someterse a un profundo y sincero ejercicio de autocrítica".

En un comunicado, la formación que dirige Andoni Ortuzar ha señalado que el seguimiento de la protesta, convocada por los sindicatos y colectivos de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, ha sido "muy limitado" tanto en el sector público como en el privado.

"Una inmensa mayoría de la ciudadanía vasca ha decidido acudir a su puesto de trabajo, pese a que las citadas organizaciones sindicales habían volcado todos sus esfuerzos y han recurrido hoy a todo tipo de estrategias para 'paralizar el país', tal era su objetivo declarado", ha afirmado el PNV.

No obstante, ha subrayado, los convocantes de la huelga no han alcanzado "ni remotamente" ese objetivo, ya que "la misma sociedad y los mismos colectivos a los que decían defender, les han dado hoy claramente la espalda".

Ante este "fracaso absoluto", el PNV ha exigido a los sindicatos ELA y LAB que "se sometan a un serio y profundo ejercicio de reflexión y autocrítica ante la evidencia de que aquellos y aquellas a quienes decían defender con la protesta de hoy, no han secundado mayoritariamente la huelga, ya sea porque han entendido que no es la manera adecuada de alcanzar los objetivos que se planteaban, ya sea porque sus prioridades no son las mismas que las de los sindicatos convocantes".

En esta línea, ha opinado que "una amplia mayoría de la sociedad vasca ha entendido que la huelga general de hoy era una huelga política envuelta en el celofán de reivindicaciones económicas y sociales, como la subida de las pensiones, cuya conquista no está en manos de los Gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca o de Navarra".

Del mismo modo, ha remarcado que "esa mayoría ciudadana tampoco ha entendido que esta convocatoria de huelga llegue justo en este momento, cuando Euskadi está en disposición de dejar atrás los rigores más severos de la última crisis". A su entender, "jornadas como la de hoy no hacen sino poner en peligro la actividad económica, la correcta marcha de empresas y comercios, y la consolidación y la creación de puestos de trabajo".

En este sentido, el PNV ha denunciado "los episodios violentos" que se han registrado con "la pretensión de alterar la normalidad e impedir, mediante la coacción, el ejercicio del derecho al trabajo que asiste a la ciudadanía de Euskadi".

"LA OSADÍA DE DAR PLAZOS"

"A diferencia de lo que han hecho hoy ELA y LAB con los gobiernos de Gasteiz e Iruña, EAJ-PNV no va a cometer la irresponsable osadía de dar plazos o plantear ultimátums, pero sí instamos a las citadas organizaciones sindicales a someterse a un profundo y sincero ejercicio de autocrítica sobre sus reivindicaciones y sus métodos", ha señalado la formación jeltzale.

Finalmente, el PNV ha trasladado "un mensaje de tranquilidad y confianza" al conjunto de trabajadores vascos y ha asegurado que seguirá defendiendo "aquí, en Madrid o en Bruselas todos sus derechos".

En esta línea, ha señalado su intención de impulsar en la legislatura que acaba de comenzar en el Estado "un nuevo sistema que garantice el futuro de las pensiones y su subida anual vinculada al IPC", y se mantendrá "firme" en la reivindicación de un marco laboral vasco. "Y lo haremos sin recurrir a la crispación de la sociedad, sino redoblando nuestra apuesta por el diálogo social y los acuerdos amplios", ha concluido.