PNV dice que acercamiento de presos de ETA y progresión de grado no son "nada extraordinario", sino cumplir el CP

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que su partido no quiere "premiar" a los presos de ETA, pero sí que tengan el mismo trato de el resto de reclusos, ahora que la banda ya no existe, y ha asegurado que el acercamiento de presos de ETA y su progresión de grado no son "nada extraordinario", sino "cumplir el Código Penal". Además, ha afirmado que, con el Gobierno del PP, "también iba a haber movimientos" sobre los presos, aunque "probablemente de otra manera".

En una entrevista a TVE, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que la reunión de ayer entre el lehendakari, Iñigo Urkullu, la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, y él mismo fue "normal" y entra dentro de la "lógica porque había habido un cambio de ejes en la política de los Gobiernos".

"Ahora hay un Gobierno socialista en Moncloa y tenemos que hacer un esfuerzo para coordinarnos bien. Podría pasar que, si no tenemos una buena coordinación, el Partido Socialista se situara en una posición de cierta incomodidad porque vendrán discrepancias. La política es también la gestión del conflicto y seguro que van a venir discrepancias entre ambos Gobiernos y tenemos que estar bien alineados, porque hay una lógica del Gobierno Vasco, con independencia de quiénes compongan ese Gobierno, y habrá también una lógica de Gobierno del Estado", ha apuntado.

Según ha explicado, "las relaciones funcionan muy bien, son muy fluidas, están funcionando los gobiernos de coalición a plena satisfacción para ambas partes y, en estos momentos, es cuando hay que hablar de futuro".

En cuanto al hecho de que, en el encuentro, los socios del Gobierno Vasco se comprometieran a facilitar el acercamiento y la progresión de grado de los presos de ETA, ha considerado que ha habido alguna información "que saca las cosas de quicio".

"Es lógico. En el fondo, lo que en esta nueva etapa toca con los presos de ETA es tratarles como al resto de los presos, aplicarles el Código Penal que está vigente. Nadie está pidiendo un cambio de legislación ni una trato de favor, ni siquiera medidas de gracia. Lo que se pide es que se les aplique el Código como a cualquier recluso, siempre que cumplan las condiciones que allá se marcan", ha añadido.

En esta línea, ha apuntado que el Código Penal "habla de la cárcel como un elemento de reinserción en la sociedad y establece que los presos deben cumplir su condena lo más cerca posible de su lugar de origen para que no haya desarraigo". "También establece que, en función del comportamiento de los presos, hay un itinerario que se va pasando de primer grado, a segundo y tercero, como al resto. No pedimos nada extraordinario", ha indicado.

Andoni Ortuzar ha rechazado que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, con su posición favorable al acercamiento de presos, pretenda "pagar la hipoteca" al PNV por su apoyo a la moción de censura.

GOBIERNO DEL PP

"Por ser honestos, nosotros hemos estado hasta hace muy poco hablando con el PP de estos temas. Y también iba a haber movimientos, probablemente de otra manera, con otros ritmos y con otros procedimientos, pero el PP y el Gobierno anterior sabían que éste era un tema que tenían encima de la mesa, y tenían que dar soluciones y aportar un modelo de gestión", ha señalado.

Preguntado por si estaba avanzada esta cuestión con Mariano Rajoy, ha respondido que "no en esta dirección, pero este tema estaba encima de la mesa". "Se acordarán que salió aquella información de que Interior ya había pedido los informes de 40 presos, etc. Es lógico. No sería bueno que un tema tan delicado, que nosotros somos conscientes de que afecta a mucha gente, pero especialmente a las víctimas del terrorismo, pueda hacer daño", ha añadido.

A su juicio, se trata de una materia que "no hay que meterla en la batidora o en la trituradora de este momento político". "Yo le pediría al PP que hiciera un esfuerzo por elevarse un poquito. Hay muchos temas en los que podemos confrontar, de proyecto político, en los que la izquierda y la derecha pueden golpearse. Este tema es lo suficientemente delicado como para que lo hagamos con el máximo cuidado", ha apuntado.

El líder jeltzale ha manifestado que su partido no tiene "ninguna intención de premiar a los presos", sino de que "cumplan y, si de paso, se puede contribuir a la convivencia en el País Vasco, pues hacerlo". "Y creo que estas medidas van en esa buena dirección", ha indicado.

Ortuzar ha recordado que estos presos militaban en un organización "que ha desaparecido". "Ya no está entre nosotros. Ha salido, probablemente, la mejor noticia del siglo para los vascos", ha indicado.

Tras señalar que, en su día, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz dijo que, cuando desapareciera ETA, "se podría hablar de esto", ha considerado que "ha llegado ese momento, afortunadamente". Además, se ha mostrado partidario de que los reclusos hagan "autocrítica" y de que "todos y cada uno de los miembros de ETA reconozcan que matar estuvo mal y que el daño que hicieron a muchísima gente, fue injusto". "En ninguna ideología merece la pena una muerte", ha añadido.

No obstante, ha recordado que "el Código Penal dice lo que dice" y no establece "unos condicionamientos". "Se supone que habrá, dentro de las normas de instituciones penitenciarias, instrumentos para valorar si alguien, individualmente, está cumpliendo o no las condiciones", ha manifestado.

En este sentido, ha admitido que en el colectivo de presos de ETA "hay todavía algunos que ni tan siquiera están de acuerdo con los pasos que se han ido dando, ni con la disolución de la organización". "Bueno, pero empecemos, no tengamos todo parado porque haya una minoría de un 10%, a lo mejor, que están anclados en el pasado", ha indicado, para mostrarse a favor de que "se distinga".

PRISIONES

El presidente del EBB ha recordado que en el Estatuto de Gernika "ya se contempla que el régimen material de las prisiones le corresponde al País Vasco" y no se le traspasó "por las circunstancias especiales" de la existencia de ETA, y "contra la voluntad" del PNV. "Son unas competencias limitadas, como las que tiene ahora Cataluña. No estamos pidiendo nada extraordinario", ha indicado.

En esta línea, ha especificado que, una cosa es tener la competencia de cárceles, "y otra que los presos de ETA vengan a las cárceles vascas". "Eso no dependería de nosotros, sino de instituciones penitenciarias", ha dicho.

Ortuzar ha asegurado que su partido aspira "a que se cumpla todo el Estatuto de Gernika, también la disposición de las cárceles", que está en el pacto de Gobierno con el PSE-EE en Euskadi.

El líder del PNV ha aclarado que, por ello, hay un grupo de trabajo ya establecido, que tiene que ver con el autogobierno y es la comisión bilateral de cooperación entre Euskadi y el Gobierno central, y luego, para el tema de presos, política penitenciaria, etc, ha dicho que desconoce si va a ser "un grupo formal". "Pero sí que va a haber una coordinación entre ambos Ejecutivos porque esto hay que hacerlo bien, con muchísima delicadeza, hay que cuidar a las víctimas", ha subrayado.

Por ello, ha recordado que no se trata de "un tema electoral, sino de convivencia" en el que Euskadi "se juega mucho como sociedad vasca y hay que hacerlo bien". "También se lo juega la sociedad española en su conjunto", ha indicado.

Cuestionado sobre si el PNV dio su apoyo a Sánchez 'a fondo perdido', 'a cambio de nada', Ortuzar ha explicado que "no hubo tiempo para negociar".