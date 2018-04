PNV cree que el caso catalán adquirirá cada vez mayor dimensión en Europa y la UE tendrá que dar una respuesta

El PNV cree que el caso catalán adquirirá cada vez una mayor dimensión en Europa con las resoluciones de países como Alemania, Suiza, Bélgica o Escocia sobre dirigentes independentistas catalanes perseguidos por la Justicia española, y ha afirmado que la UE deberá ofrecer "una respuesta". Además, EH Bildu ha considerado que Alemania ha dado "un sopapo" a la Justicia de Estado español al excarcelar a Carles Puigdemont, y Elkarrekin Podemos ha dicho que "se ha descabezado el prestigio de la democracia" en España.

Por su parte, el PSE-EE ha reclamado una solución de diálogo político que lleve a la elección de un president "que gestione la diversidad" catalana, mientras que el PP ha defendido que "éste es el momento de la Justicia" ante un Puigdemont "protagonista de un golpe al Estado Constitucional".

En la tertulia 'El Parlamento en las ondas' de Radio Euskadi, recogido por Europa Press, la parlamentaria del PNV Josune Gorospe ha reclamado diálogo entre las distintas instituciones porque "los conflictos políticos necesitan soluciones políticas".

"Y la mejor manera de ejercer la política es dialogando, hablando entre distintas instituciones y sensibilidades, haciendo que la normalidad política vuelva a instaurarse a Cataluña y ésa es la forma en la que podrá salirse de esta situación, dejando a un lado los autos judiciales, y sustituyéndolos por decisiones políticas, con diálogo y respeto", ha dicho.

A su juicio, "el diálogo no puede entablarse desde la humillación a gran parte del pueblo catalán", sino desde "el respeto que se requiere entre las partes, desde el principio de realidad, asumiendo que existen sensibilidades y voluntades políticas mayoritarias y distintas en Cataluña".

Además, ha destacado "el esfuerzo que Madrid tiene que hacer para que la normalidad también vuelva al ámbito institucional y que el Gobierno catalán deje de estar intervenido por el Gobierno de España", de forma que "se elijan un Govern y un president cuanto antes".

A partir de ahí, considera que también tiene que haber diálogo "para llegar a pactos y a acuerdos que den salida a una situación política que se está alargando y que está generando efectos muy indeseados". "Es una vergüenza para Europa que en estos momentos haya presos políticos por ideas en Europa", ha indicado.

En su opinión, la Justicia "no tiene que hacer política y no puede estar continuamente interviniendo en el ámbito político". "Hay que elegir un president legítimo al que el pueblo catalán haya elegido o elija, no el que los jueces consideren que está capacitado para ser president. No son los jueces, sino el pueblo, el que debe elegir al president de Cataluña", ha señalado.

La dirigente jeltzale ha afirmado que la Justicia alemana "ha dejado en evidencia al sistema judicial español y, por extensión, también queda clarísimo que el conflicto catalán y lo que se está viviendo allí, no afecta solo al Estado español, sino a la UE".

"Probablemente, ahora, con la resolución alemana, y con las que en breve saldrán de la Justicia escocesa, suiza o belga, se irá dando más importancia a esa dimensión que tiene lo que se está viviendo", ha indicado, para señalar que deberá darse "una solución" por la UE.

"SOPAPO"

El parlamentario de EH Bildu y secretario general de EA, Pello Urizar, cree que la Justicia alemana, al excarcelar a Carles Puigdemont, ha dado "un tirón de oreja, un sopapo" a la Justicia española, y la ha "desautorizado".

"La imputación por rebelión se basaba en un acto de violencia y la manera que había retorcido el juez Llarena esa acusación, ha caído por su propio peso. Creo que ha caído en Alemania y va a caer en Suiza, Bélgica o Escocia", ha añadido.

A su juicio, "si algo se va a poder demostrar es que esa ficticia separación de poderes entre la política y la justicia no es tal" en el Estado español. Por ello, ha abogado por el diálogo político y considera que "el recorte de libertades de los pueblos y de las personas dentro del Estado es cada día más apreciable".

"Como responsables políticos, nosotros tenemos que abogar por el diálogo, pero también tenemos que asumir que, mientras el que está enfrente no tiene ninguna necesidad ni voluntad de dialogar, nos toca estar con el pueblo", ha apuntado. Por ello, ha asegurado que EH Bildu "apoya el proceso catalán porque es quien tiene que tener la última palabra".

LA DEMOCRACIA

Por su parte, José Ramón Becerra, de Elkarrekin Podemos, cree que "las noticias que vienen de Alemania dejan muy tocado el Estado de Derecho". "La estrategia del Gobierno de España de tratar de descabezar una supuesta rebelión, al final, ha derivado en que se ha descabezado el prestigio y la imagen de la democracia española", ha manifestado.

A su juicio, "ahora lo que queda es la necesidad de superar los bloques para superar el bloqueo institucional en el que está Cataluña y tratar de propiciar el avance social que ahora mismo Cataluña no puede desarrollar porque su autogobierno está en riesgo".

"Lo que toca es hablar del papel que han tenido el PP y Mariano Rajoy, del papel de comparsas que han tenido, tanto Ciudadanos como el PSOE, en el sentido de que han callado ante la estrategia de judicializar y utilizar la Justicia para fines políticos", ha apuntado, para asegurar que que "no se puede seguir sustituyendo el diálogo por la cárcel".

DIÁLOGO

Alexia Castelo, del PSE-EE, ha subrayado que el Código Penal "no va a solucionar el conflicto en Cataluña". "No nos podemos escudar en las resoluciones", ha destacado. Por ello, ha señalado que, "sean cuales sean las resoluciones judiciales" de ahora y las que se dicten a futuro, "hay que tener en cuenta que en diciembre, el día 21, se mostró que hay dos mitades en Cataluña".

"Lo que hay que hacer es poner al frente de la Comunidad de Cataluña a un presidente que sea capaz de gestionar esa diversidad, de recuperar las instituciones de autogobierno catalán y de preocuparse de lo que se tiene que preocupar", ha indicado.

En su opinión, "la solución al conflicto catalán se tiene que dar desde la política y la política tiene que pasar por el diálogo y, para que haya diálogo, tiene que haber voluntad de ambas partes para poder llegar a un acuerdo", ha destacado.

RESPUESTA JUDICIAL

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha apuntado que hay en marcha un proceso judicial "que tiene pinta de que va a ser largo en relación con delitos de rebelión o de malversación". "Ahora tienen un devenir europeo porque hay un prófugo de la Justicia española que está por ahí. Puigdemont es un golpista, que ha dado un golpe al Estado Constitucional y, lógicamente, las leyes hay que aplicarlas", ha indicado.

Barrio ha señalado que hay que reclamar a Puigdemont "que cumpla la legalidad española" ante "su actuación unilateral". Además, ha recordado que, tras salir de la cárcel, el expresident ha reclamado diálogo, para, "a renglón seguido, insultar a las instituciones del Estado". "Éste es el momento de la Justicia, ésta tiene que actuar y el proceso va a ser largo. Desde luego, nosotros siempre respetaremos las resoluciones judiciales", ha señalado.

Por ello, ha explicado que el diálogo "no tiene que ser el que plantee Puigdemont, que es el protagonista de un golpe al Estado Constitucional, sino que tiene que ser el de la normalidad política en el Parlamento catalán".

"Se podría dialogar con un presidente elegido en la Cámara catalana que reconozca las leyes constitucionales, las cumpla, que las acate y que se mueva en ese terreno de juego. Debe haber ese diálogo, es obligado en la democracia, pero los nacionalistas tienen que poner de su parte", ha concluido.