PNV advierte que el PSOE debe dejarse pelos en la gatera" para contar con su apoyo

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha considerado que el PSOE y su candidato a la investidura, Pedro Sánchez, no deben entender que está asegurado el apoyo de los seis representantes del PNV, y ha instado a los socialistas a actuar como el resto de formaciones, "con responsabilidad" y dejándose "los pelos en la gatera".

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, el representante jeltzale se ha referido a la reunión mantenida la pasada semana con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, dentro de la primera ronda de contactos mantenida por los socialistas para negociar la investidura de Pedro Sánchez.

Según ha detallado, se trató de un encuentro para "medir las cosas y conocer el planteamiento" que el PSOE quería hacer de "manera genérica". "El PSOE ha alargado la cuestión con la excusa de las elecciones municipales y la constitución de los ayuntamientos y supongo que esta semana se irán acelerando las conversaciones", ha considerado.

Tras señalar que el Parlamento español está "a medio constituir", no hay comisiones todavía y el control sobre el gobierno "prácticamente no existe", lo que concede al PSOE una "posición cómoda", el representante jeltzale ha advertido de que, "a partir de ahora, comenzará a haber una cierta presión social, de los medios de comunicación y los grupos políticos".

Por todo ello, ha defendido que las conversaciones de cara a la investidura se "acelerarán" en próximos días y "lo lógico sería hablar e intentarla como muy tarde en la segunda semana de julio".

En este sentido, ha señalado que lo sucedido en el Ayuntamiento de Barcelona, donde Ada Colau ha sido investida alcaldesa, "no le habrá hecho ninguna gracia a ERC, pero ellos ya intuían lo que iba a suceder" y "están en juego otras cosas más allá de la constitución de los ayuntamientos".

NAVARRA

Respecto a lo que ocurre en Navarra, Esteban ha reconocido que "no es inocuo" para el PNV, que es allí "un agente político" y dispone de una representación "importante". "A partir de ahí lo que habría que hacer es que los navarros decidan qué quieren hacer respecto a su gobierno. Es una situación complicada y habrá que ver si hay mucho más de lo que podamos ver ahora porque se ve que el PSN no se moja y vota a sus candidatos", ha indicado.

A su juicio, los socialistas temen que "cualquier gesto" pueda ser utilizado por PP, Cs y Vox de cara a la investidura y "no está por la labor en conformar mayorías con EH Bildu". "Una prueba de fuego más segura de la actitud del PSN y del propio PSOE es lo que pase este miércoles en la constitución del Parlamento navarro", ha indicado, para añadir que no descarta que el PSN quiera conformar un gobierno.

"ASUNTOS CLAVE"

Cuestionado por las condiciones que el PNV planteará a Pedro Sánchez para apoyar su investidura, Aitor Esteban ha reconocido que hay asuntos que "son clave".

"Para empezar les hemos dicho que tienen deberes y compromisos que cumplir como la 'Y vasca'. Desde que se convocaron las elecciones parece que en el Ministerio de Fomento ha habido fiesta y los responsables políticos no han estado encima. Hay asuntos a encarar este mes de julio con respecto a la entrada del TAV en Vitoria y Bilbao. Debe firmarse el convenio de Zorrotza y hay compromisos ya adquiridos que se suponen se deben hacer", ha incidido.

Por otro lado, ha sostenido que en la próxima legislatura se deberá buscar un "acuerdo amplio" al sistema de pensiones, mientras que también "toca una reforma laboral y parece que hay intenciones del Gobierno central de abordar una reforma fiscal que directamente no nos afecta, pero sí indirectamente".

Asimismo, ha considerado necesario hablar de aquellas iniciativas que "fueron bloqueadas incluso por el PSOE como lo referido a la ley de secretos oficiales, la ley mordaza o las reformas que el PSOE no se atrevió a llevar adelante...".

Esteban ha advertido, además, de la necesidad de hablar de todo lo referente al modelo territorial y "la visión de Pedro Sánchez sobre el futuro del Estado y el encaje de la nación vasca y catalana, las vías de diálogo y los márgenes".

A su juicio, puede que en el PSOE alguno "dé por hecho" el apoyo de los seis diputados del PNV, pero ha advertido de que los jeltzales actuarán "con responsabilidad y todos nos necesitamos".

"Todos tenemos que poner de nuestra parte, no solo nosotros. Ha habido un diálogo y acuerdos que deben ser cumplidos y para seguir adelante nos tendremos que poner de acuerdo en otros temas para abordar la legislatura. No tiene que entender Sánchez que, como parece que no hay mayoría alternativa posible, lo tiene asegurado. Habrá que hablar porque necesita más votos", ha recordado.

De este modo, ha advertido de que hay problemas, "pasan los años y no se abordan" como lo referidos a la situación catalana que debe ser "enfrentada con seriedad y realismo". "La responsabilidad implica que todos nos tenemos que dejar pelos en la gatera, no solo algunos, sino también el PSOE que tiene 123 diputados", ha subrayado.

ERC

Respecto a la posición de ERC, Esteban ha dicho que hay "una dificultad" a la hora de mantener conversaciones entre la formación catalana y el PSOE por "la presión" que se ejerce desde "la derecha y los medios".

"ERC eso debe entenderlo y creo que lo ha hecho. Con el PNV hay un diálogo y vías para llegar a acuerdos. Con la situación de enfrentamiento total con ERC es difícil y debe generarse una atmósfera para lo que deben darse quizá gestos previos, y EH Bildu no tiene esa capacidad de interlocución porque le ocurre lo mismo o peor. Quizá desde algunos partidos y desde ERC serán necesario hacer gestos", ha defendido, para añadir que sin estos apoyos sería "prácticamente imposible la investidura" para el PSOE.