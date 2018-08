El PNV anima a ser "ambiciosos" en la ponencia de autogobierno vasco e "implicar" al PSE-EE en el texto

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha valorado los acuerdos alcanzados hasta ahora en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco, si bien ha subrayado que hay que ser "más ambiciosos" y ahora se tiene que trabajar para ver cómo implicar al PSE-EE. Asimismo, ha apuntado que todos los ciudadanos vascos "tienen que ver representados" en el nuevo texto y "lo importante es obtener un gran acuerdo" en Euskadi para, después, "ser capaces de trasladarlo a Madrid".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Bildarratz ha valorado el "primer paso" que se ha dado en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco para diseñar un nuevo estatus porque el Estatuto de Gernika necesita "adecuarse", ya que "tiene muchos años y no aborda una serie de realidades".

Tras destacar que EH Bildu "se haya avenido un poco a los parámetros institucionales" y acordado las bases del nuevo estatus con PNV y que "ya no estamos hablando de romper", sino de "construir", ha recordado que, a partir de ahora, se trabajará en un texto articulado, y PNV y EH Bildu tienen "el compromiso de ir buscando los acuerdos con el PSE-EE, con el PP no tanto --porque está en otra clave-- y con Podemos", con quien ya se alcanzó un acuerdo sobre el capítulo social.

Según ha indicado, "una vez que demos con un gran acuerdo" entre los partidos vascos en la Cámara de Vitoria, "tendremos que ir a Madrid y hablarán Pedro Sánchez, Pablo Casado y todo el mundo, pero, en estos momentos, lo importante es que seamos capaces de obtener un gran acuerdo y, en este sentido, tenemos que ser positivos".

El senador jeltzale ha recordado que el acuerdo entre PNV y EH Bildu ya suma un 52% de la representación en la Cámara Vasca y en los ámbitos pactados con Elkarrekin Podemos se alcanza el 77%, si bien ha instado a "ser más ambiciosos" e intentar, con las enmiendas al texto articulado, "construir complicidades, entender lo que es la realidad vasca, que es singular, y a partir de ahí ir a Madrid a trasladar cuál es nuestra opinión y que la ciudadanía vasca nos diga cómo vamos de encaminados".

A su entender, "estamos muy bien y ahora tenemos que trabajar con el PSE para ver cómo le implicamos" porque "a todos nos interesa llegar a ese acuerdo en una sociedad vasca muy plural". Según ha indicado, todos los ciudadanos de Euskadi "son vascos y todos se tienen que ver representados en ese texto".

"Si entendemos esa realidad, creo que sabremos ser generosos, inteligentes, para dar con un acuerdo y, una vez seamos capaces de dar con un acuerdo en Euskadi, creo que tendríamos que ser capaces de trasladar ese acuerdo a Madrid", ha apuntado.

REFORMA CONSTITUCIONAL

Por otro lado, se ha mostrado "escéptico" sobre la posibilidad de acometer una reforma de la Constitución. Según ha indicado, "si lo único que se va a querer modificar es el Senado o algún otro tema menor, tampoco va a tener sentido".

"Si vamos a ir a modificar la ordenación territorial, vayamos adelante, pero necesita de unos acuerdos previos y el acuerdo con PP es básico. En estos momentos no veo sustancia, ni acuerdo suficiente, un mínimo común denominador, para que verdaderamente podamos trabajar una reforma constitucional que es muy compleja y necesita muchas mayorías", ha apuntado Jokin Bildarratz, que no "ve al PP en este tipo de acuerdos".

MÁS CERCA DE EUSKADI

Además, el senador vasco considera que Pedro Sánchez "lo va a tener muy difícil" para gobernar porque cuenta únicamente con 85 escaños en el Congreso y Podemos "no ha nacido para ayudar al PSOE, sino con la ambición de sustituirlo". No obstante, ha afirmado que no "ve" a Sánchez con la intención de un adelanto electoral y, a su entender, "hará bien" porque "las legislaturas son de cuatro año y hay que mantener la estabilidad y los políticos demostrar que es verdad que se tienen ganas de acuerdos".

En esta línea, ha opinado que Pedro Sánchez "está intentando dar otro aire al PSOE" y se "escucha" en materia territorial "otro discurso", con aspectos como el "reconocimiento de que Euskadi es una nación o de que el Estado es plurinacional". "Veremos si se queda sólo en un discurso o tiene otro de consecuencias o elementos positivos", ha agregado.

En cualquier caso, sí ha dicho percibir "al menos otro discurso más fresco y más cercano a nuestras necesidades" que es "necesario" porque supone que se "abre un poco los ojos", teniendo en cuenta que la situación de Euskadi y Cataluña "está ahí" y, aunque "podemos entender el discurso de que 'dentro de la ley', veamos cuáles son las necesidades que tienen cada una de las sociedades y vayamos buscando respuestas a cada una de esas necesidades".

También ha aludido al tema de los presos de ETA, en el que ve "un discurso de ir solucionándolo una vez desaparecida ETA" e ir acercando presos "teniendo en cuenta parámetros" como la edad o la situación de los reclusos con enfermedades.

Según ha añadido, "veremos poco a poco esto cómo se va sustanciando, pero tenemos que reconocer que este discurso es mucho más cercano a las necesidades de Euskadi" que el que mantenía el Gobierno del Partido Popular. "Hay que ver que sea un discurso que se corresponda con hechos", ha concluido.