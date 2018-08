El PNV apoyará la exhumación de Franco, cree que contará con mayoría y "aplaude el gesto" del Gobierno

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ma mostrado su "alegría" porque el Gobierno de Pedro Sánchez haya afrontado el tema de la exhumación de los restos de Francisco Franco "con valentía" y ha "aplaudido este gesto" porque "ya era hora"

En una entrevista a Onda Vasca recogida por Europa Press, Esteban se ha referido a la decisión del Gobierno central de aprobar este viernes por decreto ley la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos.

El dirigente jeltzale espera que "sea así" y cree que "ya era hora" porque, con la modificación que se hizo de la Ley de Memoria Histórica, lo podría haber llevado a cabo el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que tenía "una mayoría muy amplia" para ello. "Me alegro de que ahora el Gobierno de Sánchez afronte este tema con valentía y lo vaya a llevar adelante", ha añadido.

El portavoz del Grupo Vasco cree que, "sin duda", el Gobierno logrará la mayoría en el Congreso de los Diputados, aunque se opusieran el PP y Ciudadanos.

Aitor Esteban ha indicado que el PP está en "una situación complicada" porque "no quiere", pero tampoco "puede decir a mucha de su gente que no" y, ante su argumento de que no se deben impulsar iniciativas que afecten a la convivencia y dividan, ha recordado que se está hablando de un dictador y de "un monumento ordenado por el dictador".

"Que esté en un lugar preferente el dictador, en ningún país democrático se aceptaría", ha afirmado el diputado jeltzale, que ha considerado "triste y preocupante" que "muchos entre las filas" del PP se consideran "herederos de eso". A su juicio, la "excusa" del PP es "muy mala".

En relación a la postura del PNV, ha asegurado que no van a tener "ninguna duda" en apoyar la exhumación y, tras insistir en que se podría haber hecho antes, ha indicado que "bienvenido sea en cualquier momento". Por ello, "aplaude el gesto", que le parece "correcto".

RELACIONES CON GOBIERNO SÁNCHEZ

Respecto a las relaciones del PNV con el Gobierno de Sánchez, ha reiterado que la formacion jeltzale tiene "total disposición" para que haya una "estabilidad gubernamental" que fue también "en parte" el motivo de apoyar la moción de censura contra Rajoy porque la estabilidad "también se había perdido porque Ciudadanos avisó tras la sentencia Gürtel que iba a ir absolutamente en contra de todas las propuestas del PP".

Esteban ha señalado que el PNV buscaba una estabilidad porque no les parecía "bueno" ir a unas elecciones, en las que, en ese momento, "las encuestas disparaban a Ciudadanos".

En este sentido, ha afirmado que intentarán que "se mantenga el Gobierno" y habrá que ver si se pueden "poner de acuerdo". Esteban ha señalado que el apoyo del PNV al Gobierno de Sánchez dependerá de la "confianza" que puedan tener "unos en otros".

A su juicio, el PSOE tiene "claro" que necesita los votos jeltzales y al PNV le gustaría que "el Gobierno durara y que no se convocaran unas elecciones mañana por la mañana". "Habiendo un interés mutuo, lo más lógico es que todos nos pusiéramos en la mejor voluntad para llegar a acuerdos", ha añadido.

Aitor Esteban ha señalado que el Gobierno de Sánchez lo tiene "complicado" porque necesita de cinco fuerzas políticas distintas, "algunas con sus propias circunstancias".

CATALUÑA: ES UNA INCÓGNITA LO QUE HARÁN LOS PARTIDOS CATALANES

En este sentido, ha indicado que "en Cataluña se vive la situación que se vive" y, sobre la posición de los partidos catalanes, ha señalado que "ellos sabrán qué es lo que hacen" porque "es una incógnita".

A su juicio, ERC pondrá "las dificultades que sean" pero, seguramente, "intentará buscar un mantenimiento de la legislatura". En el caso del PDeCAT está "en una encrucijada", aunque "más que el PDeCAT, Puigdemont y la Crida", y habrá que ver "cómo se van decantando las posiciones que adoptan y respecto a Madrid".

En todo caso, cree que "a todos interesa" que se alargue "algo" la legislatura, incluso al PP para "reconstruir liderazgos". Esteban ha indicado que el Gobierno va a presentar un Presupuesto y ha señalado que el PNV "perfectamente" puede entrar a discutirlo "incluso llegar a un acuerdo". Ha añadido que, si no se puede aprobar, hay ya un Presupuesto y el "Gobierno podría seguir manteniéndose".

NO TIENE SENTIDO TUMBAR EL TECHO DE GASTO

En relación al techo de gasto, cree que finalmente habrá acuerdo porque, a su juicio, "no tiene ningún sentido tumbarlo" porque "no compromete a nada" y, sobre todo, se ha logrado, "por primera vez" una "relajación en la senda del deficit".

Además, ha añadido que, "por primera vez", el Gobierno "da más amplitud en esa relajación del déficit al gasto que puedan hacer las comunidades", algo que reclamaban muchos grupos políticos "y desde luego los que apoyaron la moción de censura".

Aitor Esteban ha afirmado, por tanto, que no entiende la "negativa al techo de gasto", porque, "además, es un número, y lo importante luego es cómo se va a repartir eso".

Ante las propuestas que ha planteado Unidos Podemos para apoyar el techo de gasto, ha señalado, en relación a las medidas sobre fiscalidad, que se puede hablar de política fiscal y al PNV "no le asusta" lo que propone porque, "de cinco medidas, cuatro ya están en Euskadi desde hace mucho tiempo en marcha". "No tenemos miedo a hablar de fiscalidad", ha agregado.

TRANSFERENCIA SEGURIDAD SOCIAL, CREAR UNA COMISIÓN CON EL GOBIERNO

En relación a si cree que lo sucedido en Cataluña hace que se 'mire con reojo" el debate de autogobierno de Euskadi, considera que "se miraría en cualquier caso", y ha añadido que "hay gente que no siente necesidad de modificar nada, a pesar de que una mayoría en Euskadi estuviese a favor y se siente cómoda utilizando los tribunales para hacer recortes" en el actual Estatuto.

Sin embargo, a su juicio, es necesario afrontar este debate "desde un punto de vista realista por parte de todos" e intentando buscar "el máximo consenso posible". "Todavía se puede hacer y ese va a ser nuestro empeño", ha agregado.

En relación a la negociación sobre las transferencias pendientes, considera, tal y como expresó este lunes el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, que se debe constituir un "equipo de trabajo" y cree que la ministra de Política Territorial, Meritxel Batet "tiene voluntad en ese sentido".

Esteban ha indicado que la transferencia de la Seguridad Social "no es sencilla" y "va a haber muchas resistencias empezando por los sindicatos españoles, pero también los partidos".

Según ha destacado, jurídicamente "es una discusión complicada", pero cree que "hablando se entiende la gente" y se puede llegar "a un punto de acuerdo" o, por lo menos, explorar esa posibilidad. "Vamos a ver qué es lo que sucede, pero sí creo que tiene que haber un cierto movimiento y seguramente la constitución de una comisión entre los dos gobiernos en los próximos meses, entre septiembre y octubre", ha añadido.

Asimismo, ha destacado que también hay todo un paquete de compromisos derivados del acuerdo presupuestario con el PP que el Gobierno de Sánchez "se ha comprometido a cumplir" y a eso "hay que dar máxima prioridad". Según ha apuntado, "es una cuestión que "hay que acelerar lo máximo posible".

ACERCAMIENTO

En relación a la intención del Gobierno Sánchez de proceder a un acercamiento de presos, ha indicado que se está cumpliendo la legalidad por lo que considera "inmerecido e injusto" el "chorreo" al Ejecutivo central.

Esteban ha considerado "positiva" la voluntad del Gobierno y "no duda" de que se procederá a estos movimientos. Espera que el Ejecutivo "sea valiente" porque cree que quien gana ante la opinión pública es el que se atreve a hacer cosas diferentes.