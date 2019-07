El PNV pide "no arrojar la toalla" y se ofrece a ayudar para lograr un acuerdo en las próximas semanas

En su intervención en el Pleno del Congreso con motivo de la sesión de investidura, Esteban ha recriminado a Sánchez e Iglesias que no hayan trabajando en un programa conjunto y hayan estado en los "sillones", en un ambiente que "crea mal rollo".

"Pero me niego a pensar que no podemos crear las condiciones necesarias para ahormar un gobierno en septiembre o incluso en agosto. Creo que hay que intentarlo y no arrojar la toalla", ha afirmado, para pedir después a todos "aprender del fracaso" de hoy y "reflexionar" sobre cómo se han desarrollado los acontecimientos.

Esteban ha dicho a Iglesias que no era "ya el momento" para sacar una nueva oferta, en el mismo Pleno, pero le ha dado la "bienvenida". "Si el problema al final se reduce a las políticas activas de empleo, me parece a mí que hay tiempo y hay margen para llegar a un acuerdo", ha señalado, para recriminar al líder de Podemos su petición de Ministerios de Estado cuando no tiene experiencia de gobierno.

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))