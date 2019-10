PNV espera que los partidos catalanes sepan canalizar el "malestar" ante una sentencia condenatoria del 'procés'

El cabeza de lista del PNV al Congreso por Vizcaya, Aitor Esteban, ha confiado en que los partidos catalanes sepan canalizar el "malestar" ante una posible sentencia condenatoria del 'procés' y, tras expresar su convicción de que "no hay rebelión ni sedición", ha añadido que "la mejor resolución sería la de la absolución de los líderes independentistas".

Por otra parte, ante los posibles acuerdos tras las elecciones del 10 de noviembre, ha asegurado que no le "extrañaría" que el candidato socialista, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, "hubieran hablado ya de una abstención del PP" en la investidura.

En una entrevista concedida al Diario Vasco, Esteban ha eludido pronunciarse sobre las "filtraciones" de la sentencia del 'procés' que apuntan a condenas por sedición y malversación, hasta conocerla "oficial y directamente del tribunal".

"Será entonces, y no antes, cuando el PNV haga una valoración de la sentencia. En todo caso, y esto es bien conocido, a nuestro parecer no hay rebelión ni sedición e insistimos en que la mejor resolución sería la de la absolución de los líderes independentistas catalanes", ha manifestado.

Esteban cree que el escenario electoral se complicará tras conocerse la resolución judicial, algo de lo que, en su opinión, "el Gobierno era consciente cuando volvió a hacer la convocatoria electoral", por lo que le parece de una "irresponsabilidad".

"Tampoco entiendo que después de que había empezado a hablar de diálogo, de que es un problema político, ahora tenga el 155 en la boca todos los días, excepto en el mitin de Barcelona... Ahora saca a relucir la Ley de Seguridad Nacional que yo creo que es inaplicable, lo mismo que el 155, tal y como están las cosas ahora", ha asegurado.

A su juicio, la sentencia "va a enrarecer evidentemente el clima político, y lamentaría que la campaña se centrara en esto". "A algunos les vendría bien porque es cuestión de no hablar ni de economía ni de política de soluciones, ni de estructura de Estado...", ha señalado.

Sin embargo, el candidato jeltzale no teme que se reproduzca una situación como la del 1 de octubre, aunque sí "mucho cabreo en la sociedad catalana si la sentencia va por la línea que se está anunciando". "Supongo que habrá una sensación muy importante de malestar en Cataluña. Que de ahí estemos pensando que se va a montar la gran zapatiesta...", ha apuntado.

Aitor Estaban considera que los partidos catalanes "son conscientes de cuál es la situación" y sabrán "canalizar ese malestar que se va a mostrar de manera exponencial". "Pero creo que la cosa puede encauzarse razonablemente si también se responde de manera razonable desde el Estado", ha señalado.

Por otra parte, ha admitido que "estos últimos tiempos" en Euskadi han estado "mediatizados por los movimientos en Cataluña" y, ha añadido que "a raíz de esa excusa, se han generado una serie de leyes que han restringido más nuestra posición de autogobierno".

Respecto a las posibles repercusiones en las reclamaciones sobre el derecho a decidir de las formaciones soberanistas, ha apuntado que "si se basa todo en el diálogo y en el acuerdo, todo es defendible". "Lo que aprecia la gente es que seas coherente, no un loco", ha apuntado.

En Euskadi, según ha destacado, los "ritmos de discusión están centrados en la ponencia, en la comisión de expertos". "Hay una mayoría que se repite en el Parlamento Vasco, que es favorable a un cambio en el estatus actual, y lo que no es de recibo, por la otra parte, es que todo sea 'no, no, no me voy a mover nada porque, como yo tengo la sartén por el mango en Madrid, al final tengo la llave'. Todos nos tenemos que mover", ha dicho, en alusión al PSE y al PP.

A su juicio, si los populares "tuvieran un poquito de cintura y de sentido histórico, ellos puede decir a la sociedad más nacionalista española que aquí no hay ningún peligro y que esto es legítimo".

También ha pedido "un poquito de amplitud de miras", en vez de "tanto de hablar de federalismo" y estar "supeditado a lo que diga Madrid". "Creo que deberían ser un poquito más valientes porque en el otro lado hay agua. Quiero decir, en el otro lado, no sé Bildu, pero el PNV sí está dispuesto a intentar negociar las cosas", ha manifestado.

ESTATUTO

Ante las promesas de Pedro Sánchez de que culminará el Estatuto "necesite o no al PNV", ha preguntado al presidente del Gobierno en funciones "¿por qué no lo estás haciendo ya?". A su juicio, Sánchez "tiene un compromiso con un calendario y un cronograma" y "estará en funciones, pero en funciones hay que hacer los actos ordinarios de Gobierno".

"Y cumplir la ley es un acto ordinario de Gobierno. ¿Por qué se niega a que se reúna la Comisión Mixta de Transferencias ahora, cuando se lo está pidiendo al Gobierno Vasco y puede cumplirlo ya? Lo puede hacer ya, que nos dé las transferencias porque ya se está pasando el tiempo del cronograma", ha agregado.

Esteban cree que Sánchez "era capaz" de 'salvar' la investidura "si hubiera querido". "Podemos no es desde luego nada hábil en la negociación. Creo que sigue siendo excesivamente teórico y no se da cuenta de lo posible y lo imposible. Pero tampoco he visto unas ganas excesivas por parte del PSOE. Desde luego nosotros hemos hecho todo lo posible", ha señalado.

Sobre la futura postura del PNV, ha emplazado a "ver cómo quedan los números" y, en caso de que gane el PSOE "a dónde se va a dirigir exactamente". "Sinceramente no sé dónde va a querer buscar los votos", ha dicho.

En su opinión, Podemos "puede estar muy seguro de que van a ir donde ellos" pero "yo no lo estoy". "En la medida en que el PSOE considere que Podemos ya está débil, lo que va a intentar Sánchez es mirar a Casado y a Rivera", ha afirmado.

Además, ha rechazado que, ante un posible pacto con la formación de Albert Rivera, el PNV se sume, porque "no hay iniciativa de Ciudadanos que no sea ir frontalmente contra nuestros planteamientos". "No sé si puede haber una revolución en Ciudadanos y realmente se reconvierta y sea una cosa diferente a lo que es hoy. Pero yo viendo a Rivera y a los cercanos que tiene alrededor y cuál es su discurso, sinceramente no lo veo", ha explicado.

El diputado jeltzale ve factible que, tras el 10-N, el PP se abstenga para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. "No me extrañaría incluso que lo hubieran hablado. No tengo ese dato, pero intuyo que alguno ha podido hablar seguramente sobre esa posibilidad", ha apuntado.

Esteban ha afirmado que ve esa posibilidad "con cierta prevención, en el sentido de que si eso sucede". "¿Va a ser gratis et amore o va haber una serie de acuerdos en determinadas políticas a nivel del Estado que se tengan que implementar, acuerdos que tengan que ser necesariamente con el PP?. Pero que pueda suceder, sí, claro, no lo descarto en absoluto", ha manifestado.