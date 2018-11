PNV cree que la acusación a líderes del 'procés' "complejiza el problema" y EH Bildu que invita a "la vía unilateral"

El PNV ha censurado que las acusaciones realizadas a los dirigentes del 'procés' catalán son "un castigo" que va a "complejizar más el problema", mientras que EH Bildu ha denunciado que la "brutalidad" de las penas solicitadas generará "inestabilidad" e invita a "reactivar la vía unilateral".

También Elkarrekin Podemos ha augurado que el "posicionamiento político" de la Fiscalía va a tener "consecuencias graves" para el modelo de Estado, y el PSE-EE ha remarcado que a los políticos les "corresponde acatar" las decisiones judiciales.

En una tertulia entre parlamentarios vascos en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, las formaciones con representación en la Cámara vasca han analizado, de este modo, las peticiones de cárcel para los líderes independentistas que Fiscalía y Abogacía del Estado dieron a conocer este viernes.

El parlamentario del PNV Luis Javier Telleria ha considerado que se ha producido "un cúmulo de despropósitos" al "judicializar lo que se debe solucionar en otros ámbitos". En este sentido, ha subrayado que "el origen" de los sucedido es "un parlamento democrático con mayorías democráticas", aunque "otra cosa que podemos debatir es si se gestionó bien o mal".

A su entender, "las acusaciones que se han hecho son un castigo, una venganza, intentar dar una lección para complejizar todavía más el problema", que va a ser "más difícil resolver". "La política resuelve los problemas políticos y nunca la judicialización, y menos cuando desde la Fiscalía y desde la Justicia se hace un juego de elevar el pistón para buscar un castigo ejemplar, como enseñando a los demás que no se debe actuar de ese modo".

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha denunciado que "todo este procedimiento viene de una motivación política y de tribunales absolutamente politizados" y ha reclamado que "se revierta ese camino", de manera que "se deconstruyan esas falsas acusaciones y se actúe con un mínimo de racionalidad".

Casanova ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no se ha atrevido a hacer lo que debía hacer, que no es politizar la justicia, sino despolitizarla, y dar a esta cuestión el enfoque que se le debe dar, que es un enfoque político".

"En este caso vemos que, desgraciadamente, no se va por este camino y que hay una auténtica brutalidad en las peticiones de las penas, que es una renuncia al diálogo", ha advertido. Según ha asegurado, "se generará inestabilidad y creo que es una invitación de alguna forma a los independentistas catalanes, ante estas condenas, a reactivar la vía hacia la soberanía unilateral"

El parlamentario de Elkarrekin Podemos Jon Hernández ha afirmado que "rechaza de plano" el escrito de la Fiscalía porque "poner esto a la altura de Tejero me parece terrible".

"La Fiscalía toma un posicionamiento político que va a tener unas consecuencias graves para el modelo de estado que tenemos desde el 78. No sé si medimos bien las consecuencias que va a tener de cara al futuro", ha añadido.

LA POLÍTICA Y NO EL POLITIQUEO

La parlamentaria del PSE-EE Alexia Castelo ha subrayado que "la política no debe escudarse en decisiones judiciales", como, a su entender, hacen los políticos independentistas catalanes, que "se están basando en un procedimiento judicial para los pasos que tienen que dar a futuro". "Así no vamos a solventar las cosas", ha advertido.

La representante socialista ha indicado que los hechos registrados en Cataluña "pueden dar interpretaciones jurídicas diferentes" y, por su parte, ha confiado en "la separación de los poderes" y ha remarcado que "los jueces están actuando" y, "gusten más o menos sus decisiones" como la prisión preventiva, "nos corresponde acatar lo que vayan decidiendo".

En cualquier caso, ha insistido en que "esto no se va a solventar si no es a través del diálogo, la negociación y el acuerdo". "Ahora hay una oportunidad en el monográfico del Congreso, y ahí es donde la política, y no politiqueo, tiene que poner la mira".