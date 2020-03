PNV compromete su apoyo a todas las medidas y al estado de alarma, pero pide que se prolongue lo mínimo

"Que no se alargue más de lo necesario", ha pedido el portavoz durante su intervención en el Pleno del Congreso, que ratificará los decretos dictados por el Gobierno para hacer frente a la pandemia del coronavirus en España.

Esteban ha asegurado que a su partido le hubiera gustado que la decisión se hubiese tomado después de un encuentro con las comunidades autónomas, como hizo en Alemania Angela Merkel tras citarse con los lander, ha puesto de ejemplo.

Pero no ha dudado de que este estado de alarma era necesario, ha resaltado la "buena relación" y "coordinación" entre administraciones y ha asegurado que existe una "predisposición total" a aplicar las medidas que se dicten. "Ha habido colaboración desde el principio y seguirá habiéndola", ha sentenciado.

El portavoz nacionalista ha rechazado las críticas lanzadas por otros partidos a lo que está haciendo o dejado de hacer y les ha recordado que algunos de ellos hace unos días exigían un Pleno ordinario en el Congreso, un debate con el Gobierno, imposible de celebrar ahora. "Fíjense como estamos", les ha espetado.

EUROPA NO HA ESTADO A LA ALTURA

Con respecto a las medidas que el Gobierno va a ratificar, Aitor Esteban ha asegurado que son necesarias --"son el camino correcto"-- y ha señalado como objetivo principal evitar que cierren empresas, porque dentro de "unos meses" se le dará la vuelta a esta crisis y el país debe retomar la actividad. Ha reclamado la implicación de la banca en todo este proceso.

Esteban ha asegurado que el problema excede a los estados y ha echado en falta una reacción contundente del Banco Central Europeo y de la Unión Europea, "que no ha estado a la altura que se esperaba". Ha reclamado a Pedro Sánchez que reivindique ante la UE nuevas medidas y mecanismos que ayuden a sus socios. "Europa no puede mirar hacia arriba y hacer como que no pasa nada", ha censurado.

Por último, ha propuesto también al presidente del Gobierno que lidere la creación de un sistema internacional de alertas sanitarias y de prevención de crisis, porque esta del Covid-19 ha demostrado que no existe, "y lo que va a dar solución al problema va a ser el conocimiento compartido y la cooperación internacional", ha concluido.