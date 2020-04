PNV denuncia la confrontación entre PSOE y PP: andan a "garrotazos"

En un artículo publicado en su blog, recogido por Europa Press, Mediavilla se ha referido a la crisis sanitaria provocada por el covid-19 y la respuesta ofrecida por los partidos políticos del Estado.

En este sentido, ha lamentado que "España, y a pesar de que la activación del estado de alarma está contando con el apoyo parlamentario mayoritario, la colaboración entre diferentes sigue brillando por su ausencia".

A su juicio, los gobernantes parecen "autoinvestidos de una autoritas única e incontestable" cuando en una coyuntura tan insólita como la presente, "la humildad y el diálogo sincero debería ser la principal herramienta que posibilitara la suma de energías".

Asimismo, ha advertido de que quienes representan la oposición parlamentaria, "lejos de abandonar sus reivindicaciones banderizas, han vuelto a encabezar la cofradía del reproche y del enfrentamiento".

"Hemos vuelto a la encarnizada pugna de unos y otros a garrotazos, mientras la sociedad sufre y aguarda temerosa las durísimas consecuencias de un empobrecimiento por inactividad que nos sumirá en una depresión tremenda", señala.

De este modo, considera que es verdad que todos han empezado a "conjugar la palabra acuerdo, pero no como voluntad sincera de concordia sino como arma arrojadiza cuya ausencia será imputada al de enfrente".

"Acuerdo para la reconstrucción, dicen. Pero unos y otros entienden esa cita de manera diferente. Unos para afianzar su imagen de salvadores y explotan en máxima audiencia televisiva el perfil de su líder. Como si fuera Churchill y sus sentidos discursos. Y otros para cercenar la solvencia de los de enfrente intentando cobrarse la factura de la perdida moción de censura y su pase a la oposición", sostiene.

Por todo ello, critica que se ha vuelto al "postureo" y a la "politiquería más dañina en la que dos partidos (PSOE y PP) se empeñan en utilizar los instrumentos de conciliación que proponen no para llegar a acuerdos sino como plataformas de confrontación".

"En lo que a los nacionalistas vascos atañe, esta dinámica nos repele. Nosotros no nos tomamos esta pandemia como una tarima teatral para sobreactuar o tener dobles juegos. Si tal es lo que pretenden, y así parece, que no cuenten con el PNV. El PNV mantendrá, como siempre lo ha hecho, su sentido de la responsabilidad. Pero no participará en juegos espurios de intereses partidistas cuando lo que apremia es el bien común", advierte.

SITUACIÓN EN EUSKADI

Por lo que respecta a la política en Euskadi, Mediavilla considera que "este país no necesita inventos nuevos de asambleas que no se sabe bien para qué".

"Euskadi necesita unidad. Unidad en torno a la acción de las instituciones. Unidad con propuestas. No solamente con exigencias y con reivindicaciones. Unidad de verdad para remar en la misma dirección. Pensando en el país, en su gente. Y no en menoscabar al adversario en beneficio electoral propio", defiende.