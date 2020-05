PNV llama a "coger por los cuernos" las elecciones porque lo que viene en otoño en materia económica "es muy fuerte"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha realizado un llamamiento este martes a "coger por los cuernos" el tema de la fecha de las elecciones en Euskadi, porque "lo que viene en otoño" en materia económica "es muy fuerte" y hay que "reaccionar como país", con un Gobierno y Parlamento vascos ya constituidos.

Tras insistir en que hay que hacerlas cuanto antes, si se dan las condiciones sanitarias y democráticas para ello, ha avisado de que, si fueran en septiembre, habría que hacer todos los trámites en agosto, entre ellos, el voto por correo. "Y no sé si vamos a ser capaces", ha añadido.

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que desconoce si los comicios serán en julio. "Depende de todos nosotros (los partidos) y, luego, la última palabra la tiene el Lehendakari", ha añadido.

Tras puntualizar que, para el PNV, la prioridad en estos momentos es la lucha contra la pandemia, "que las cosas y la desescalada se hagan bien, con prudencia y rigor", ha dicho que, "en todo este maremagnum que se ha movido por la pandemia, están las elecciones", previstas para el pasado 5 de abril y que se dejaron sin efecto.

"De aquí a octubre hay que hacerlas, en algún momento. Busquemos la mejor manera y el mejor momento, pero sin ansiedades de cuándo o cómo tienen que ser, pero, eso sí, siendo conscientes de que tienen que celebrarse, y que hay que hacerlas con todas las garantías sanitarias, que es la primera clave, y segundo, con todas las garantías democráticas", ha aseverado.

En todo caso, ha precisado que no se puede "rehuir una realidad" y es que "hay que hacerlas". Sobre la propuesta de EH Bildu para que se celebren en septiembre, ha señalado que esto supondría que "gran parte de los trámites habría que hacerlos en agosto".

"Y no sé si vamos a ser capaces en agosto de hacer el voto por correo, si es la mejor época o no, etc. Nosotros estamos dispuestos a hablar todo. Nosotros creemos que, si se dan las condiciones sanitarias y democráticas, que es la premisa fundamental, hay que hacer las elecciones", ha reiterado.

En esta línea, ha advertido de que "lo que viene es muy fuerte". A su juicio, hay que reaccionar "como país, como sociedad, empezando por las instituciones, Gobierno y Parlamento vasco, ante lo que viene en otoño, porque es muy fuerte desde el punto de vista económico".

"Y la respuesta tiene que ser también muy sólida y, para que haya solidez, tiene que haber instituciones fuertes y tienen que salir de unas elecciones. No decimos más, no ponemos fechas, simplemente decimos que hay que coger este toro también por lo cuernos, lo mismo que hay que coger el de la reapertura de la actividad económica, de los comercios, de la hostelería, para ir a esa cierta normalidad. También tenemos que ir a la normalidad política", ha añadido.