PNV defiende que el Parlament pueda debatir sobre la autodeterminación, aunque duda de la "oportunidad" del momento

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha defendido que el Parlament pueda debatir sobre la autodeterminación, aunque ha mostrado sus dudas sobre la "oportunidad" del momento porque quizá no contribuya a que "se desinfle la situación". Además, cree que ha habido en Cataluña "episodios muy similares" a los de la 'kale borroka' en Euskadi, pero también llamamientos de todos los partidos a "parar" y se han formado cordones de manifestantes que se interponían entre los violentos y la Policía para evitar enfrentamientos.

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Esteban se ha referido a la propuesta de resolución sobre autodeterminación que se ha presentado en la Cámara catalana, después de las advertencias del Tribunal Constitucional de que, si se aprueban iniciativas parlamentarias que contravengan sus sentencias, se incurriría en desobediencia.

El dirigente jeltzale ha señalado que, "una cosa es la oportunidad de la iniciativa, porque en los momentos en los que estamos y por la tensión acumulada, quizá no contribuya a que se desinflame esta situación".

"Pero otra cosa es que se trata de una decisión amparada en la libertad de expresión del Parlamento y que es meramente declarativa, no tiene efectos concretos. Yo creo que se puede debatir absolutamente de todo. Ha habido bastantes resoluciones, no solo en el Parlamento catalán, sino en el Parlamento vasco a favor de la autodeterminación", ha apuntado.

A su juicio, "en una democracia no se puede cuestionar que en un parlamento no se pueda debatir e incluso votar temas que son meramente declarativos". "Otra cosa es la oportunidad, la elección de los momentos", ha añadido.

Para el dirigente jeltzale, se está en precampaña y el momento es "complicado, pero habría que ir pensando soluciones políticas para un problema político y, para eso, lo que hay que hacer es intentar abrir el diálogo, y es mejor desinflamar proclamas y frases gruesas que se oyen todos los días".

Además, se ha preguntado si el Tribunal Constitucional ha hecho una declaración formal sobre lo que pretende el Parlament, y ha apuntado que se imagina que no le dirá que "no pueda hablar de lo que le dé la gana y que no pueda decir que piensa lo que le dé la gana". También entiende que es precampaña y no hay que "alarmar innecesariamente" y ha recordado que la votación se producirá después del 10N. ACTOS VIOLENTOS EN CATALUÑA

Aitor Esteban ha considerado que se preveía que en Cataluña, tras la sentencia del 'procés, iba a haber "una tensión social evidente y que se podían producir disturbios en la calle, estaba en la mente de todo el mundo". Sin embargo, cree que, quizá algunos pensaban de los incidentes no iban a tener "esa fuerza", aunque otros "quizá sí".

En esta línea, ha dicho que, cuando vio que se iba "de cabeza" a unas nuevas elecciones, no se lo podía creer, "con un Brexit ahí mismo", con la sentencia contra los dirigentes independentistas catalanes y lo que se podía producir en las calles de Cataluña.

"Me parece que ha habido episodios muy similares a la kale borroka, aquí se prolongó durante muchísimo tiempo, pero también he visto unos llamamientos muy claros de todas las fuerzas políticas públicas a parar la violencia. Hemos visto también algo muy significativo, esos cordones que se interponían entre esa gente que quería provocar violencia en las calles y la Policía para que no se produjeran esos enfrentamientos y para coartar a esas personas que querían montar la bronca en la calle", ha añadido.

Por ello, espera que todo se encauce hacia una solución política. "Tampoco podemos pedir peras al olmo en una situación preelectoral como la que estamos, pero así como podemos resaltar los episodios desagradables e inaceptables de violencia, creo que también tenemos que subrayar y poner en valor otros gestos que ha habido", ha añadido.

El portavoz del Grupo Vasco se ha referido, asimismo, a la iniciativa presentada por el PP para reconocer la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña y ha señalado que las declaraciones institucionales "muchas veces son utilizadas por algunas fuerzas políticas para hacer propaganda".

Tras señalar que estas declaraciones tienen que ser unánimes, ha dicho que ellos no sabían nada de que se fuera a presentar "y esas cosas no se pueden hacer así" porque han de trabajarse entre todos. Además, ha recordado que las formaciones catalanes dijeron que no la firmaban, por lo que, "sin unanimidad de todos los grupos, no es posible votar la declaración institucional".

SÁNCHEZ Y TORRA

Aitor Esteban cree que Pedro Sánchez se equivoca al no dialogar con el presidente de Cataluña, Quim Torra. "Una cosa pueden ser las relaciones personales y lo que piensen el uno de la actitud del otro, pero es su responsabilidad", ha manifestado.

Además, cree que ese diálogo no obliga a nada y quizá esa reunión habría contribuido a "rebajar un poco la tensión". "La obligación de los representantes políticos e institucionales es reunirse y hablar con todo el mundo. No creo que hubiera estado de sobra", ha apuntado, para considerar que el presidente en funciones "no se ha reunido porque es periodo preelectoral".

Tras apuntar que él nunca entendió que PSOE y Podemos no llegaran a un acuerdo y que se convocaran nuevas elecciones, ha considerado que ahora hay partidos interesados en que la situación "se polarice, y tal como está en estos momentos la situación catalana, beneficia a Vox y PP".

A su entender, estos comicios están "más abiertos que nunca", más "impredecibles", y no se atreve a decir lo que puede ocurrir ante "la absoluta falta de habilidad para llegar a acuerdos" entre los partidos estatales, que puede llevar a la desmovilización del electorado. También ha considerado que a la gente "se le está olvidando la foto de Colón" de las tres derechas, "que es muy reciente", y a ello se suma el problema catalán.

"Nosotros, de todas maneras, estamos centrados en Euskadi, en lo que necesita y en que tenga una voz propia en el Parlamento, que puede ser muy complicado y que probablemente va a tener una tendencia a recentralizar", ha añadido.

Por ello, confía en el apoyo de los vascos y ha asegurado que su partido hablará en la campaña de agenda vasca, de economía, de sociedad, de derechos y libertades, del Pacto de Toledo, "una de las cuestiones que hay que resolver cuanto antes", de Ley Moraza, defensa de la autonomía vasca "frente a los procesos recentralizadores que se puedan producir" y de reestructuración territorial del Estado.

Tras señalar que no tiene claro los acuerdos que pretende Pedro Sánchez tras las elecciones, ha dicho que supone que los datos del número de diputados "definirán bastante eso".

FRANCO

Sobre la exhumación este jueves de los restos del dictador Franco, ha afirmado que le parece "sorprendente" que "sea materia de discusión, y que se dé tribunas, se justifique y se blanqueen posiciones franquistas". "Ver a familiares de Franco de plató en plató, me parece impresionante. Que tengamos este debate, que ni se me ocurre que pudiera haber en Italia o en Alemania, me parece increíble", ha añadido.

A su juicio, el Gobierno tenía que haber hecho el traslado de los restos del dictador "cuanto antes, rápido, discretamente y sin anunciar días ni horas". "Da la impresión de que aquí hay partes también queriendo meter esto en campaña electoral. Esto tenía que haberse hecho hace muchísimo tiempo", ha manifestado.

En este sentido, sí cree que el Ejecutivo quiere sacar rédito político de esto, pero también "la derecha más extrema". "No sé si para este viaje eran necesarias estas alforjas", ha concluido.