PNV dice que "democracia es más que cumplir la Ley" y que los franquistas aseguraban "tener un Estado de Derecho"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha replicado al Rey, Felipe VI, que "democracia es más que cumplimiento de la Ley" y ha recordado que los franquistas también decían que "tenían un Estado de Derecho".

El dirigente jeltzale se ha referido, de esta forma, al hecho de que Felipe VI afirmara este pasado miércoles que "no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho" porque, "sin respeto a las leyes, no existe ni convivencia ni democracia".

En una entrevista concedida a 'Espejo Público' de Antena3, recogida por Europa Press, Esteban ha afirmado que "la democracia no se puede reducir solo al Estado de Derecho" porque "también los franquistas decían que tenían un Estado de Derecho".

"Si lo que quería decir el rey es que aquí se conforma un sistema democrático únicamente con el cumplimiento de la Ley, yo no puedo estar de acuerdo. Yo creo que la democracia es mucho más que eso. Hay que tener en cuenta la voluntad de los ciudadanos y la ley también está para que se vehiculice esa voluntad, que pueda expresarse y, en su momento, si es el caso y hay unas mayorías que se han acordado, podrá convertirse en algo real aquello que se haya manifestado", ha aseverado.

De esta forma, ha dicho que no se puede decir que no se puede hacer "un referéndum porque la Ley no lo permite y el Gobierno no lo autoriza" porque, "entonces, esto no es democracia". "El Estado de Derecho es más que simplemente el cumplimiento estricto de la Ley", ha manifestado.

A su juicio, el Gobierno central sí podía haber autorizado un referéndum consultivo en Cataluña, "que no tendría efectos prácticos". "Más allá de todo eso, que haya dos millones de personas que estén pidiendo independencia, al parecer, pero que haya más catalanes todavía que quieran poder expresar cuál es su voluntad, poder votar, hacer su referéndum y que se diga no, porque la Ley no lo permite y el Gobierno no lo va a autorizar, eso no es Estado de Derecho", ha añadido.

Según ha precisado, "lo que sí está claro es que hay un problema político, y las leyes y el Estado de Derecho están para dar solución y cauces a los problemas políticos y no para atascarlos".

INDEPENDENCIA

El dirigente jeltzale ha subrayado que "hay un sentimiento, tanto en Euskadi como en Cataluña, de muchos ciudadanos que simplemente no se sienten españoles y que tampoco están conformes con el grado de autonomía que hay en estos momentos, y que les gustaría que eso pudiera renegociarse y moverse, sabiendo también que ambas sociedades son muy complejas y que tienen sentimientos de pertenencia diferentes dentro de los propios ciudadanos vascos y catalanes".

Aitor Esteban ha recordado que los jeltzales son "nacionalistas vascos" y nacieron para lograr la independencia de Euskadi. "Yo soy independentista, lo he dicho ya mil veces y lo repito una vez más, pero también creo que, primero, es ser demócrata y, segundo, tus ideales".

"Tienes que conocer cuál es tu sociedad y qué es posible en un determinado momento o no, y tampoco puedes estar ciego a lo que es la realidad geopolítica", ha remarcado. A su juicio, un estado propio en la UE se tiene que conseguir "con el convencimiento de la sociedad vasca y por vías democráticas". JUICIO DEL 'PROCÉS'

Aitor Esteban ha afirmado que el delito de rebelión "nunca ha existido" en el caso catalán y considera que así se está demostrando en el juicio del 'procés', "porque no ha habido violencia ni voluntad de ejercerla", y que "es cargo se va a desinflar".

"En la falta de diálogo ha influido mucho que los nacionalistas catalanes hayan estado en prisión, ha elevado la sensibilidad de la sociedad catalana y no ha ayudado a encontrar vías de solución", ha explicado. Además, ha reiterado que no ve "el beneficio" que puede tener para Cataluña y para la posición de los partidos soberanistas catalanes "echar abajo" los Presupuestos Generales del Estado.

Tras asegurar que no le gustaría que la foto del Gobierno andaluz se trasladará al Ejecutivo central, cree que "todavía el voto de muchos ciudadanos está por decidir". "Me parece que va a ser una campaña bastante decisiva", ha señalado en alusión a las elecciones generales.

Esteban ha considerado que Ciudadanos "va a tener un problema muy serio en Europa" por su relación con Vox, formación con la que se fotografió Albert Rivera en Colón, y con cuyo apoyo ha logrado conformar, junto con el PP, Gobierno en Andalucía. "Cs se presentaba como un partido centrista y no lo es", ha asegurado.

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso ha manifestado que a Pedro Sánchez "no le faltaba razón" cuando dijo que Rivera "cambiaba de chaqueta y de opinión de un día para otro con una facilidad tremenda". "En sus propuestas, nunca busca el acuerdo. Siempre propone algo que sea agresivo, y para marcar la distancia y la diferencia", ha lamentado.

Preguntado por qué condenan la 'foto de Colón', en la que los líderes del PP (Pablo Casado) y Ciudadanos aparecen con Santiago Abascal, de Vox, pero no la del PNV con el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, Aitor Esteban ha dicho que ellos se han reunido "muchísimo con Batasuna", pero "nunca han compartido un manifiesto conjunto diciendo las cosas que se han dicho, muchas cosas mentira, en el manifiesto de Colón".

EL PP

También ha lamentado que el PP haya promovido en el Senado una iniciativa, aprobada este pasado miércoles, para que no se transfieran ciertas competencias a Euskadi, y ha señalado que esto "no es en absoluto presentable".

"El PP de hoy ha pegado un viraje a la derecha tremendo. Es Aznar quien detrás de Casado e incluso está legitimando algunos discursos de Vox. Creo que en esa pelea también ha entrado Albert Rivera. El PP de Casado no es el de Rajoy", ha manifestado.

El portavoz del PNV en el Congreso ha manifestado, asimismo, que no está de acuerdo con que Gobierno de Pedro Sánchez "aproveche estos días para presentar el programa" del PSOE, y se ha preguntado "para qué ahora la reforma de la Lomce o cualquier otro movimiento que se pueda hacer".

No obstante, cree que "hay temas que sí deberían arreglarse" antes de las elecciones, como algunos temas de reforma laboral en los que se ha llegado a "un acuerdo básico entre casi todos los partidos". "Si se limita a eso, podríamos votar a favor. Si es simplemente para propaganda electoral, no", ha subrayado.

Por último, ha considerado "lógico y normal" que el Vaticano no impida la exhumación del dictador Franco del Valle de los Caídos y que comunique al abad del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que permita al Gobierno realizarla.