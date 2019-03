PNV ve dificultades para ir con el PDeCAT a las elecciones europeas

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Esteban ha afirmado que el PDeCAT no ha hecho al PNV "ninguna propuesta concreta" para aliarse de cara a las elecciones europeas. Por ello, los jeltzales hablarán con todos sus socios de la coalición de hace cinco años y verán "en qué disposición está cada uno".

La formación jeltzale concurrió en coalición en las elecciones europeas de 2014 con Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Unió Democràtica de Catalunya (UDC), el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) y Compromiso por Galicia (CxG). Cinco años antes (2009) se habían sumado a esta coalición fuerzas de Baleares.

El portavoz del Grupo Vasco ha recordado que la apuesta que ha planteado el PDeCAT, al aceptar que el expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, encabece las listas de JxCat a las elecciones europeas, ha realizado una apuesta "absolutamente en clave catalana, lo que es muy legítimo, pero puede dificultar las cosas".

"En todo caso, vamos a hablar con todos esos partidos políticos y hay tiempo hasta el 2 de abril para la presentación (de candidaturas y posibles coaliciones). Vamos a ver cómo se van desarrollando las conversaciones este mes, pero, evidentemente, la apuesta era más en una clave catalana que en una más amplia", ha insistido.

PUIGDEMONT Y EL LEHENDAKARI

En cuanto a las manifestaciones de Carles Puigdemont en las que ponía en cuestión las declaraciones realizadas por el lehendakari, Iñigo Urkullu, ante el Tribunal Supremo sobre el papel de "intercesor" que realizó en el 'procés', ha evitado entrar en la polémica.

Tras señalar que cada uno tendrá su percepción de lo ocurrido, ha asegurado que el lehendakari "es muy minucioso a la hora de tomar notas, de anotar absolutamente todo lo que hace, conversaciones, etc". "Y yo supongo que, antes de ir a Madrid, haría un repaso de las mismas. No tengo nada que decir", ha asegurado.

LA UTILIDAD DEL PNV

Por otro lado, Aitor Esteban ha señalado que tiene "esperanzas fundadas" de que el PNV va a ganar las elecciones generales en Euskadi porque ha mostrado su "utilidad" en esta legislatura, en la que se han conseguido "asuntos muy importantes" para la Comunidad Autónoma Vasca.

El dirigente jeltzale ha asegurado que "le cuesta ver" que EH Bildu y ERC hagan grupo conjunto en el Congreso y en el Senado "porque el que pierde claramente es Esquerra". "Pierde en asignación económica que deben repartirse, en los tiempos de intervención y al número de iniciativas que pueden presentar porque están tasadas por grupo", ha indicado.

Por ello, ha dicho que no sabe "si lo constituirán o no", y ha apuntado que puede haber "contradicciones, como cuando ERC estuvo solicitando, comparecencia tras comparecencia, intentando embarrancar el acuerdo sobre tarifas eléctricas que era beneficioso para la industria vasca". "No sé si plantea algo similar, qué va a hacer la izquierda abertzale, aunque claro ésta también se abstuvo en el acuerdo sobre el Cupo. Por tanto, cualquier cosa se puede esperar", ha apuntado.

Según ha destacado, "la izquierda abertzale no ha sido decisiva, en absoluto, y no ha pintado nada en esta legislatura", mientras Esquerra ha contribuido a "eliminar la posibilidad" de que se mantuviera el Gobierno de Sánchez.

"En vez de aprovechar sus escaños para lograr algo, fue la primera que puso la enmienda a la totalidad, haciendo, de nuevo, que se repartieran las cartas y dando una posibilidad a la derecha de que pueda gobernar en España. Si eso es ser influyente, yo lo entiendo de otra manera", ha añadido.

Ante las acusaciones del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, al PNV de hacer "tancredismo político", junto con el PNV, ha respondido: "Madre mía de mi vida. Cualquier observador neutral, cualquier ciudadano de Euskadi sabe que, si alguien ha estado en el centro de los debates y ha conseguido cosas para este país, es el PNV".

En este sentido, ha recordado los acuerdos sobre el Cupo y el Concierto, además de los logros de los jeltzales "en todo el tema de infraestructuras y compromisos, que estaban absolutamente parados, como el TAV, las tarifas eléctricas, inversiones en puertos, en I+D+i, etc".

"Hemos conseguido que, por primera vez en la historia, que un Gobierno español reconozca que hay transferencias que deben ser dadas a la Comunidad Autónoma Vasca y un calendario. Eso se ha acabado abruptamente, entre otras cosas, con el voto de la izquierda abertzale para que acabara esta legislatura ya", ha indicado.

Por ello, ha rechazado las acusaciones de EH Bildu a los jeltzales de que "no ha conseguido nada y no ha sido relevante". "Hemos dicho las cosas muy alto y muy claro, pero, además, hemos sabido hacer política y hemos sabido llegar a acuerdos. Si alguien que ha mantenido y cambiado Gobiernos en esta legislatura se dice que no es relevante, pues, en fin", ha subrayado.

Aitor Esteban ha apuntado que "pelearon hasta el fin" para que no hubiera adelanto electoral "para no dar una oportunidad a la derecha de poder ganar". No obstante, ha dicho que, en estos momentos, están convencidos de que son "la mejor defensa ante ese retroceso democrático o intento de merma del autogobierno que pueda venir".

LOS 'VIERNES SOCIALES'

El dirigente jeltzale ha afirmado que "no es lo correcto ni lo normal" que se celebren los 'viernes sociales' del Gobierno del PSOE y considera que "es evidente que es campaña electoral". "No es la manera correcta de actuar porque el problema de los decretos leyes es que es 'todo o nada'. Muchas veces en los decretos leyes hay cosas con las que no estás de acuerdo. Por lo tanto, es la negación absoluta del parlamentarismo", ha asegurado.

También ha apuntado que "la derecha PP-Ciudadanos no tienen legitimidad para levantar mucho la voz porque se han dedicado, con una mayoría que eran en la Mesa, pero una minoría en la Cámara, a bloquear, una y otra vez, a bloquear las tramitaciones de los proyectos y las proposiciones de Ley, alargando los plazos".

En todo caso, cree que los socialistas podrían haber planteado estas materias antes de que se disolvieran las Cámaras y que "no ha sido valiente en alguno temas que ya había desbloqueado la Mesa y que se podían haber solucionado porque había mayoría para ello", como en la Ley de Secretos Oficial y la Ley Mordaza, a propuesta del PNV. "Al final, no se atrevió. Por tanto, ahora mucho decreto, pero podría haber hecho cosas que no ha hecho", ha concluido.