PNV, dispuesto a trabajar en una declaración soberanista con una propuesta que dé viabilidad a otro modelo de Estado

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha mostrado la disposición de su partido a trabajar en una declaración soberanista que articule una propuesta "de futuro" que dé viabilidad a "un modelo de Estado diferente", al margen del manifiesto de Llotja del Mar, que los jeltzales no suscribieron porque "no aporta soluciones".

En una entrevista concedida a 'Los Desayunos' de TVE, recogida por Europa Press, Ortuzar ha pedido, además, que Cataluña "extreme el respeto a las instituciones" y que "la política española baje decibelios".

Tras considerar que "no es buena" la imagen de estudiantes con los rostros tapados, impidiendo la entrada a la Universidad Pompeu Fabra, ha considerado que "las instituciones tienen que garantizar el normal funcionamiento de su actividad y la universidad tiene que garantizar que se pueda acceder a las aulas". "Hay un derecho a la huelga, que se puede hacer perfectamente compatible con el derecho a los demás a no secundarla, a estudiar y dar clase", ha aseverado.

A su juicio, en Cataluña hace falta diálogo, aunque ahora pedirlo "parezca ciencia-ficción". "Es la única solución. Las instituciones catalanas tienen que asumir el papel importante de gestionar una situación difícil, pero desde el cumplimiento del rol que cada institución tiene que tener", ha añadido.

El líder jeltzale también cree que la política española tiene "que bajar de decibelios". "Da la sensación de que todo el mundo se mueve más cómodo y más a gusto en el lío, en la bronca, en el reproche permanente, que en intentar tender puentes de diálogo", ha manifestado.

Tras reconocer que "las cosas están muy difíciles", ha apuntado que, por eso, "es más importante el diálogo ahora", aunque ha admitido que el hecho de que haya elecciones "no lo facilita". "Da la sensación de que unos cuantos partidos han hecho del tema catalán una cierta sobreactuación y algunos han decidido que sea el eje vertebrador de su campaña", ha indicado. Por ello, ha dicho que, "cuando uno quiere ganar votos, normalmente" recurre "a ese tipo de exageraciones o impostaciones que no facilitan el diálogo".

Andoni Ortuzar ha apuntado que su partido "tiene una relación muy fluida con todo el espectro político soberanista catalán y con el que no es soberanista también". "La cuestión catalana nos importa mucho y, en la medida en que el tema catalán no se encarrile y no encuentre una solución dialogada, va a ser muy difícil que haya la necesaria estabilidad y tranquilidad en el Estado español para hacer grandes reformas", ha dicho.

El presidente del EBB ha apelado a "la clase política madrileña" a que sea consciente de que, "mientras Cataluña esté así, va a ser muy difícil avanzar en el Estado" y ha emplazado a poner el problema de Cataluña "sobre otros carriles que acerquen a una solución dialogada".

A su juicio, la situación de Cataluña en este momento "es de una gestión complicadísima". "Les recomendamos, desde la modestia de nuestra posición, que extremen el respeto a las instituciones. Nosotros en Euskadi también tuvimos nuestros momentos de insubordinación, de una parte de la población que entendía que la respuesta estaba en la calle, en la confrontación, pero las instituciones deben garantizar el correcto funcionamiento", ha asegurado.

Ortuzar ha reconocido que, desde la sentencia del 'procés', hay una "situación muy excepcional", y el Gobierno de la Generalitat "está sometido a una tensión enorme".

El líder jeltzale ha afirmado que debe ser posible "la solución" y, si "el marco fuera el obstáculo" --en alusión a la Constitución y el Estatuto catalán--, habría que cambiarlo. "No hay que sacralizar los textos legales", ha añadido, para apuntar que "el traje del Estado de las autonomías se ha quedado pequeño y se está deshilachando", no solo para vascos y catalanes, sino que el problema de la financiación autonómica "es la mayor evidencia de que no funciona".

Tras señalar que la Constitución no es "inalterable", ha cuestionado "si hay voluntad política para integrar al diferente", como a Cataluña. "La pregunta es: ¿qué quiere el Estado español?, ¿que se queden?, supongo que la respuesta será que sí. Entonces, la segunda pregunta es: ¿cómo que quieren que se queden, a gusto o sojuzgados?", ha dicho.

A su entender, "la clave" es qué diálogo se ofrece al soberanismo catalán, "que casi se ha visto impelido a romper la baraja por la historia del Estatut, del cepillado constitucional o el 1-O", para que "decida dar la vuelta a su estrategia".

Andoni Ortuzar ha dicho que su partido no está "mediando" en el conflicto, ni cree que haga falta, y ha afirmado que el PNV "sí se implicaría a tope en generar un clima político distinto que permita sentarse en la mesa" al Gobierno del Estado y la Generalitat, para "buscar un camino de solución". En esta línea, ha recomendado a Pedro Sánchez que hable con las instituciones catalanas porque "porque hay que dialogar aun en las peores condiciones".

EL SOBERANISMO DEL PNV

Preguntado por si el PNV es soberanista, su presidente ha recordado que "lo lleva en su nombre: Partido Nacionalista Vasco". Además, ha asegurado que él es independentista "de corazón" y cree que su formación también. "Pero somos un partido que levanta un poco la vista, sabe dónde estamos, en el momento político en el que nos encontramos, que estamos en Europa, para lo bueno y para lo malo, y a día de hoy el objetivo es que Euskadi sea una nación en Europa", ha aseverado.

Sobre el hecho de que los jeltzales no hayan suscrito la Declaración de la LLotja del Mar, de partidos soberanistas de todo el Estado, Ortuzar ha apuntado que, más allá de que se comparta o no el diagnóstico "negativo" que se hace de la situación del Estado, ha destacado que "no aporta soluciones".

"Nos gusta ser eficaces y propositivos. Esta declaración quería ser la continuidad de la Declaración de Barcelona del 98, un texto muy importante en el que se hacía un ofrecimiento a las fuerzas políticas españolas para abrir una mesa de diálogo que encontrara un nuevo modelo de Estado", ha indicado.

Por ello, ha dicho que su partido "echa de menos" en el manifiesto de la Llotja del Mar "una propuesta de futuro". "Nosotros estaríamos dispuestos a trabajar en el futuro, en breve plazo además, en una declaración que señalara lo negativo, los problemas que hay, que son muy grandes, pero que también marcara una propuesta que dé viabilidad a un modelo de Estado diferente", ha añadido.

ALDERDI EGUNA

Preguntado por sus declaraciones que realizó en la celebración del Alderdi Eguna (Día del partido), en las que afirmó "algunos" quieren a los vascos "iguales, pero para empeorar", y que "ni por el forro" se sentirán españoles, Andoni Ortuzar ha respondido que "es así". "Esto es un buen ejemplo de lo que está pasando en el Estado y de esta especie de caza de brujas contra el diferente, de que todos tenemos que ser iguales", ha apuntado, para precisar que "la gente del barrio de Salamanca no es igual que la del Pozo del Tío Raimundo".

"Es que eso de que los vascos tenemos que ser iguales, ¿pero para qué?, ¿para ser peor?. Nosotros teníamos y tenemos un sistema de becas bueno. Para nosotros la educación es fundamental", ha recordado.

El presidente del EBB ha dicho que "alguien decidió que eso era malo", en alusión al Gobierno del PP, que recurrió la orden de becas porque "supuestamente había menos oportunidades para los estudiantes del régimen común español". "¿Así quieren que nos sintamos a gusto dentro de este Estado?", ha preguntado.

Asimismo, ha señalado, ante las "malas interpretaciones" que se hicieron de sus palabras, que "ni por el forro, según la RAE, quiere decir 'en absoluto'", que no es lo mismo que "pasarse por el forro".