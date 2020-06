PNV ganaría las elecciones el 12J con entre 31 y 34 escaños, seguido de EH Bildu con 16-18 parlamentarios

El PNV ganaría las próximas elecciones al Parlamento Vasco, al lograr entre 31 y 34 escaños, lo que supondría una horquilla de entre tres y seis escaños más que los actuales. EH Bildu se mantendría en segundo lugar, con los mismos escaños, 18, aunque podría perder hasta dos parlamentarios, de forma que se quedaría con 16.

El PSE-EE arrebataría el tercer puesto a Elkarrekin Podemos, al conseguir entre 11 y 13 representantes, de dos a cuatro más. Por su parte, la coalición conformada por Podemos e IU (en esta ocasión no concurren con Equo), que se situaría en cuarto lugar, obtendría entre 11 y 12 asientos, con lo cual mantendría sus actuales parlamentarios o sumaría uno más, según la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre intención de voto en Euskadi hecha pública este miércoles.

El más perjudicado en estos comicios sería el PP, que en las elecciones de hace cuatro años consiguió nueve escaños y, en esta ocasión, que concurre en coalición con Ciudadanos, se quedaría con entre tres y seis, por lo que podría obtener solo un tercio de la representación actual de los populares.

PP+Cs recuperó como candidato a lehendakari a Carlos Iturgaiz, después de que Alfonso Alonso tuviera que abandonar su cargo al frente de la formación popular, al estar en desacuerdo con la Ejecutiva nacional por la conformación de listas con Ciudadanos, partido sin representación en Euskadi, y al que se le concedió puesto de salida en las candidaturas.

Por su parte, Vox no lograría entrar en el Parlamento vasco en estos comicios en los que, por primera vez, se presenta por los tres territorios históricos de la Comunidad Autónoma.

Con una estimación de voto del 40,8%, los jeltzales aumentarían su porcentaje en más de tres puntos, ya que en 2016 lograron un 37,6%. Por su parte, EH Bildu lograría un 19%, con lo que bajaría más de dos puntos (21,26%), el PSE-EE subiría más de tres puntos, del 11,94% al 15,2% y Elkarrekin Podemos-IU se quedaría prácticamente con el mismo porcentaje de voto, ya que se estima que obtendrá un 14,9%, cuando hace cuatro años consiguió un 14,86%.

El sondeo se ha realizado con 3.354 entrevistas telefónicas, 1.102 en Álava, 1.125 en Bizkaia y 1.127 en Gipuzkoa. En total, se ha efectuado un total de 191 municipios vascos, del 10 al 19 de junio.

MAYORÍA ABSOLUTA

En base a los resultados del sondeo del CIS, el PNV y el PSE-EE podrían reeditar su actual coalición de Gobierno con la mayoría absoluta de la que ahora carece (les falta un parlamentario). Los escaños que sumarían serían entre 42 y 46 representantes del total de 75 existentes en la Cámara autonómica.

También una alianza a tres entre EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y el PSE-EE, por la que apuesta la coalición morada y que los socialistas han rechazado ya, lograría una mayoría absoluta justa (con 38 escaños) o incluso podría llegar a los 43 asientos, en el mejor de los casos.

BIZKAIA

En Bizkaia, el PNV lograría 11 o 12 escaños frente a los 11 de 2016, con el 41,7% de estimación de voto, frente al 42,07% de apoyo logrado hace cuatro años. EH Bildu sería segunda fuerza con cuatro escaños, uno menos que los anteriores comicios, tras lograr el 15,7% de los sufragios (17,56% en 2016).

Elkarrekin Podemos, que obtuvo cuatro parlamentarios en 2016, conseguiría los mismos o uno más, según la encuesta, con el 16,3% de los votos (14,85% en 2016).

El PSE-EE aumentaría su representación, al conseguir cuatro parlamentarios, frente a los tres de hace cuatro años, con el 15,2% de los respaldos (11,73% hace cuatro años). El PP, que en estos comicios se presenta en coalición con Ciudadanos, lograría uno o dos representantes, mientras que hace cuatro años logró dos en solitario, con el 6,3% de los sufragios (9,72% en 2016). Ningún otro partido obtiene representación por Bizkaia.

ÁLAVA

En Álava el PNV sería también el partido que más escaños obtendría, con nueve o diez parlamentarios, frente a los ocho de hace cuatro años con el 35,3% de estimación de voto (28,22% de sufragios en 2016).

EH Bildu, que obtuvo cinco escaños hace cuatro años, lograría entre cinco o seis con el 18% de los sufragios, frente al 17,93% de hace cuatro años.

Los socialistas, con el 17,9% de estimación de voto, obtendrían entre cuatro o cinco escaños, lo que supondría aumentar su representación frente a los tres actuales logrados con el 12,99% de los apoyos.

Elkarrekin Podemos se quedaría con cuatro escaños, los mismos que hace cuatro años, con el 14,7% de estimación de voto, frente al 16,22% de las elecciones de 2016.

Por su parte, el PP que ahora se presenta en coalición con Ciudadanos y hace cuatro años en solitario, pasaría de cinco escaños a dos o tres, con el 9% de estimación de voto, frente al 18,58% de apoyos de hace cuatro años. El PP pasaría a ser quinta fuerza, mientras que en los comicios de 2016 se situó como la segunda, empatada a escaños con EH Bildu pero con mayor porcentaje de voto.

GIPUZKOA

En Gipuzkoa, el PNV repetiría como primera fuerza, con una estimación de voto del 41,8% (hace cuatro años logró un 34,3%), y 11 o 12 parlamentarios, frente a los nueve actuales, mientras EH Bildu, con un 24,9% del sufragio (en los comicios precedentes logró el respaldo del 28,8%), mantendría sus ocho representantes o perdería uno. Los socialistas vascos, con un 13,7% (por encima del 11,83% del voto de 2016) obtendrían 3 o 4 representantes, frente a los tres actuales.

De esta forma, Elkarrekin Podemos-IU descendería a la cuarta posición en este Territorio histórico, donde conservaría sus tres representantes, pero con menor porcentaje de voto, un 12,7% frente al 14,28% de la convocatoria de 2016.

La coalición PP+Cs, con una estimación de voto del 3,7%, frente al 7,24% obtenido en 2016, lograría un representante en Gipuzkoa o incluso podría perder los dos con los que cuenta ahora y no tener representante guipuzcoano en la Cámara vasca.

CANDIDATOS

Sobre la valoración de los candidatos a Lehendakari, Iñigo Urkullu (PNV) obtiene de media un 5,85, Maddalen Iriarte (EH Bildu) un 5,12, mientras que no llegan al aprobado la del PSE-EE, Idoia Mendia (4,82), de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi (4,49), el de VOX, Nicolás Gutiérrez (2,58), ni el de PP+Cs, Carlos Iturgaiz (2,29).

El aspirante a Lehendakaritza más desconocido es el de Vox, Nico Gutiérrez, al que no conoce el 65,4% de los encuestados, le sigue la candidata de Elkarrekin Podemos, con un 43,1% de los vascos, mientras que un 36,7% no conoce a Maddalen Iriarte, un 17,9% a Idoia Mendia y un 15,1% a Carlos Iturgaiz. Únicamente un 1,5% de los encuestados no sabe quién es Urkullu.

CANDIDATOS

Un 42,7% de los vascos preferiría que Iñigo Urkullu fuera el Lehendakari en estos momentos, mientras que un 10,9% se decanta por la candidata de EH Bildu, Maddalen Iriarte, un 8,8% por la socialista Idoia Mendia, un 4% por la aspirante de Elkarrekin Podemos/IU, Miren Gorrotxategi, un 2,2% por el candidato a Lehendakari de la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, un 0,5% cita a Arnaldo Otegi y un 0,2% al candidato a Lehendakari de Vox Nicolás Gutiérrez.

En el apartado dedicado a la participación y a la pregunta de "cuál es la probabilidad" de que el encuestado "vote en las próximas elecciones al Parlamento vasco", solo un 8,5% asegura que no emitirá su voto, mientras una media del 60,2% asegura que sí votará el 12 de julio.

El porcentaje más alto de quienes dicen que sí votarán se da entre los mayores de 65 años, con un 65,9%, y de 55 a 64 años (62,7%). La tasa baja en la franja de 45 a 54 años, con un 53,4%, y la de 35 a 44 años, con un 55% que asegura que irá a votar el 12 de julio.