PNV cree que habrá "una embestida" contra el autogobierno vasco a la que se deberá "poner pie en pared"

El cabeza de lista del PNV al Congreso de Vizcaya, Aitor Esteban, ha advertido de que la próxima legislatura va a venir desde el Estado "una embestida contra el autogobierno vasco frente a la que habrá que poner pie en pared". Asimismo, ha lamentado que, ante las "barbaridades" de Vox, tanto Partido Popular como Cs no solo "callan sino que votan a favor.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el representante jeltzale se ha referido a la aprobación este jueves en la Asamblea de Madrid, de una Proposición No de Ley que, con los votos de Vox, PP y Cs, insta al Gobierno central a ilegalizar "los partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación con los instrumentos legales a su alcance o procediendo a las reformas legales que habiliten a ello".

Tras afirmar que la creación de ciertos "climas" es preocupante", Esteban ha lamentado que todo ello se está haciendo por "la desidia y la falta de firmeza democrática de algunos partidos".

A su juicio, Vox es una formación "antidemocrática", pero cuando suelta "barbaridades en distintos ámbitos hay que hacerles frente y dar la cara". "Lo que hace Cs y PP es no solo callar sino votar a favor, como hemos visto en la Asamblea de Madrid", ha denunciado.

"Se crean ambientes en los que la ciudadanía puede pensar que es normal y no pasa nada. Determinados ambientes no son de Europa occidental, quizá los situaría en Hungría o Polonia, y muy justito. Probablemente tendría que ir fuera de Europa", ha advertido, para añadir que ciertas formaciones "no se comportan como partidos mínimamente europeos".

De este modo, ha alertado de que si se generan "determinados climas no habrá solución para muchos temas" y a alguno "se le puede ocurrir tomar medidas contraproducentes y poner en cuestión la democracia". Asimismo, ha subrayado que el PNV no pide la ilegalización de ningún partido pero sí hacer un "cordón sanitario".

"Lo del PP y Cs es un paso más. Probablemente, como estamos en víspera de la jornada electoral, han pensado que no podían votar en contra --de la propuesta de Vox-- para no perder algunos electores", ha advertido en referencia a la resolución aprobada en la Asamblea de Madrid, que ha considerado es "vergonzoso y un paso más".

Por el contrario, ha apostado por hacer pedagogía y aclarar "a qué tipo de país y democracia se aspira". Sin embargo, ha advertido de que si el líder del PP, Pablo Casado, puede gobernar con Cs y Vox tras el 10-N "no dudará ni un segundo".

Según ha advertido, por parte del Estado va a venir "una embestida contra el autogobierno vasco, por lo que habrá que poner pie en pared, ser firme y aguantar". "Después hay que solucionar cosas siendo propositivo. No podemos engañar a la ciudadanía con deseos de partido o ideológicos", ha añadido.

CATALUÑA

Respecto a la situación catalana, ha lamentado que el Estado español no realice propuestas o abra un diálogo, aunque "en Cataluña se debe hacer una reflexión y ser propositivo".

"Los políticos debemos proponer una solución posible que no sea agresiva contra nadie y que sea posible en el marco del ambiente político del Estado y europeo. Las soluciones debe pasar por un reconocimiento nacional, una bilateralidad, reconocer que no somos --Euskadi y Cataluña-- unas comunidades al uso y por un árbitro neutral ya que el Tribunal Constitucional no lo es", ha argumentado.

Por todo ello, ha instado al presidente en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, a aclarar "qué quiere hacer exactamente, cómo y con quién". "Le vi en el debate y los guiños eran a la derecha lo que me desconcierta bastante. Si pides una abstención (al PP), gratis estas cosas no son. Al día siguiente le oigo que hay que ir por la izquierda. ¿En qué quedamos?", ha cuestionado.

A su juicio, es "imposible gobernar basándose en una geometría variable ya que hay propuestas que el futuro ejecutivo podrá sacar adelante, pero otras muchas no". "Necesitamos una cierta estabilidad gubernamental, institucional, también para Cataluña. Nosotros haremos todo lo posible para que eso se produzca", ha anunciado.

En este sentido, ha señalado que el PNV no pide un pacto de legislatura sino que el PSOE "aclare exactamente lo que quiere hacer y cómo va a afrontar el tema catalán".

"Lo que teníamos ahora no era un pacto de legislatura pero había compromisos cerrados. Si ellos quieren un pacto de legislatura, que lo dudo, que lo digan. Incluso si no quieren nada, como ha pasado en este primer intento de investidura, algo que Podemos no se dio cuenta, estaremos dispuestos al diálogo y acordar semana a semana", ha sostenido.

Respecto al llamamiento a los votantes de PNV y EH Bildu del líder de Podemos, Pablo Iglesias, Esteban ha afirmado que son unos planteamientos que le "alucinan".

"No hay votantes de PNV o de EH Bildu, hay votantes, ciudadanos que tienen un derecho de voto y que ejercen cada vez como creen conveniente. El voto cada vez es más líquido y el que no se trabaja las cosas lo tiene más difícil; después de la poca competencia que han demostrado me parece más terrible que digan estas cosas", ha acusado.

De este modo, ha considerado que si los resultado del 10-N son similares a los del pasado mes de abril, "hay soluciones si algunos se ponen las pilas y se puede llegar a acuerdos". No obstante, ha reconocido que pueden ser las elecciones "más abiertas desde hace tiempo", de tal forma que "con la tensión que hay será más complicado pero cada cual con sus responsabilidades".

INTERESES VASCOS

Respecto a la defensa de los intereses vascos, Esteban ha destacado la labor desarrollada por su grupo parlamentario en el Congreso en cuestiones como la subida de las pensiones, la bajada de las tarifas eléctricas para las empresas vascas, la negociación del Cupo o el cronograma de las entradas del TAV en Bilbao y Vitoria.

"A partir de ahora queremos abordar los grandes temas que pasan por luchar contra el proceso de recentralización, asegurar la viabilidad del sistema público de pensiones o la transformación de nuestra industria", ha añadido.