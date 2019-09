PNV dice a los partidos españoles que "no ganarán por agotamiento" a los soberanistas catalanes y pide reflexión

Ante la menor participación en la Diada y preguntado, en una entrevista a RNE, por si se debe abrir una nueva etapa en Cataluña, ha afirmado que hace falta "buscar una solución política".

Esteban ha asegurado que las fuerzas soberanistas tienen que hacer una reflexión de la realidad y la situación y cree que "estarán en ese proceso, unos más y unos menos", pero evidentemente "la clase política española, los grandes partidos políticos españoles, la judicatura española tendrá que hacer también una reflexión sobre todo esto".

"Esto no es ganar al otro por agotamiento porque no se van a agotar los nacionalista catalanes, no van a desaparecer los independentistas catalanes, podrá haber valles, momentos pero el problema va a seguir estando ahí. En Euskadi la cosa está tranquila e intentamos que las cosas vayan de una manera razonable, pero es un tema que también se tendrá que abordar en el futuro", ha manifestado.

Por lo tanto, no cree que vaya a funcionar la táctica de "agotarles por el paso del tiempo, por simple inanición" porque "ese sentimiento y ese resentimiento está ahí". Por ello, ha indicado que hay que ser "inteligente políticamente" y afrontar la solución para buscar un acuerdo.

"Eso no puede ser ni a golpe de sentencia, ni a golpe de 155, ni a golpe de decretazo y, por el otro lado, tienen que ver qué número representan, la complejidad de la sociedad y, sobre todo, también de la geopolítica en la Europa que estamos metidos", ha añadido.

Ante los incidentes que se produjeron durante la Diada y el ataque contra un equipo de RTVE, Esteban cree que el procés ha sido "pacífico" y no ha habido incidentes "reseñables", fue en los momento finales cuando "empieza a haber algunos incidentes".

A su juicio, la actitud de los CDR "yo ya la conozco, y es una minikaleborroka", si bien cree que "no tienen nada que ver y, afortunadamente, son incidentes aislados" por lo que no se puede hablar de una "situación de tensión, violenta". "Estas actitudes son condenables y no hacen ningún beneficio a la causa soberanista e independentista", ha indicado.