El PNV espera la investidura de Turull para que acabe la "ocupación"

El responsable de Política Institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha expresado hoy su confianza en que Jordi Turull pueda ser investido presidente de la Generalitat para que "la ocupación de las instituciones catalanas por parte del Estado finalice definitivamente".

Mediavilla ha reiterado, en una entrevista en Radio Euskadi, que su partido no abrirá ningún tipo de negociación presupuestaria con el Gobierno mientras la eliminación del artículo 155 en Cataluña no sea efectiva.

"Vamos a ver si la eliminación del 155 es efectiva o no tras una hipotética investidura de Turull. Mientras eso no sea así y no se vuelva a la senda de la normalidad, en tanto en cuanto no haya diálogo y una nueva situación en Cataluña, el PNV, y lo saben perfectamente el PP y el presidente Rajoy, no va a negociar absolutamente nada relacionado con los Presupuestos del Estado", ha asegurado.

A su juicio, Cataluña "tiene que volver a la normalidad democrática y sus instituciones, a estar en manos de la ciudadanía.".

El dirigente del PNV ha mostrado su deseo de que con la investidura de Turull "se acabe con la excepcionalidad de una democracia sometida a criterios de absoluta anormalidad".

También ha expresado su "profunda discrepancia" con el modo en que desde los distintos poderes del Estado español se está gestionando este asunto.

"No entendemos cómo desde la aplicación del 155 se puede determinar si un candidato es válido o no, cuando todos los derechos civiles de quienes se han presentado están en plena vigencia. Creemos que es hora de que vuelva la normalidad democrática a Cataluña, que vuelva la sensatez y que el pueblo catalán recobre para sí sus instituciones y su capacidad de autogobierno", ha afirmado.