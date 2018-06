El PNV "hoy por hoy" no apoya el nombramiento de Andrés Gil en RTVE

El PNV "hoy por hoy" no apoya el nombramiento de Andrés Gil, candidato de consenso entre el PSOE y Podemos, como presidente de RTVE, aunque se muestra dispuesto a "hablar, escuchar y ser consultado" antes de adoptar una decisión definitiva, según ha informado este partido. El PNV ha conocido hoy esta candidatura a través de los medios de comunicación y su presidente, Andoni Ortuzar, ha tenido la oportunidad de intercambiar impresiones con los trabajadores del medio, así como de conocer el posicionamiento del comité de empresa. Estos contactos -"unido a las formas: filtración sin consulta previa al PNV"- ha llevado a la formación nacionalista "a día de hoy" a decidir no prestar su apoyo, lo que, según precisa, "nada tiene que ver con la valoración personal del candidato". Este partido recuerda, no obstante, que el proceso de nombramiento finaliza el lunes, y hasta ese momento se muestra "abierto a hablar, a escuchar y a ser consultado antes de adoptar una decisión definitiva".