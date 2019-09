PNV vería "una incoherencia imperdonable" que Sánchez no se apoyase en los partidos que "le llevaron a La Moncloa"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido que sería "una incoherencia imperdonable" que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, "en este momento o tras unas nuevas elecciones, se apoyase en otros partidos que no fueron los que le llevaron a La Moncloa".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el dirigente jeltzale ha analizado la posibilidad de que se dé una repetición electoral en el Estado el próximo 10 de noviembre, ante la falta de un acuerdo que permita una investidura.

Tras reiterar que el PNV no quiere nuevos comicios y hay que hacer "todo lo posible para evitarlos", ha lamentado que los grandes partidos del Estado "no están siendo muy responsables a la hora de cumplir el papel que se autoasignan".

En este sentido, ha defendido que de tener que acudir a las urnas el 10 de noviembre, la formación jeltzale irá "con la misma filosofía y propuesta programática que el pasado 28 de abril". Por lo que respecta a las listas, "tendríamos que hablar en el partido y reunir a la asamblea nacional".

"Con la premura de tiempo que hay, para nosotros sería hasta difícil desarrollar el procedimiento, que es muy largo y garantista", ha reconocido, para añadir, no obstante, que ya se dio un precedente de repetición electoral en 2016 y se interpretó que "el planteamiento" de los comicios previos "seguía valiendo".

Ortuzar, que ha reconocido que pese a no desear nuevas elecciones, el PNV "no está mediando" ya que nadie se lo ha pedido "formalmente", sí ha indicado que cuando habla con las dos partes --PSOE y Unidas Podemos-- "ves que cada uno quiere que se acepte al ciento por ciento su posición".

"En la declinación del verbo negociar de ambos partidos no existe la palabra ceder, y en una negociación hay cesión. Ninguno de los dos se quiere mover de la posición en que se han enrocado y no sé qué tendría que pasar, qué elemento novedoso debería darse para que esto cambiara, pero a día de hoy no parece posible. Quieren ganar por convencimiento y eso es difícil", ha lamentado.

Por todo ello, ha reconocido que, "tristemente, la opción más posible es ir a elecciones", pese a que el PNV ya ha dicho que "no será nunca un obstáculo y lo único que exigimos es respeto al Gobierno vasco ya que algunas de las propuestas que Sánchez trasladó a Podemos nos han preocupado".

"Así se lo dijimos a Sánchez y al parecer ellos no eran conscientes de ese flanco ni del efecto colateral negativo que tenían algunas propuestas que son claramente invasiones de competencias autonómicas", ha indicado. A su juicio, "salvado el respeto al autogobierno vasco y el hecho de que el programa sea mínimamente aceptable", el PNV no pondría más condiciones.

En este contexto, ha reconocido que el PNV ya transmitió en su momento a Pedro Sánchez de que con el presupuesto prorrogado se podía "seguir adelante". "Aquí nadie mira a medio plazo, pero una campaña electoral abre heridas siempre, y seguro que sangrarán después. Por eso decimos que unas elecciones no arreglan nada", ha insistido.

A su juicio, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, "no puede olvidarse de cómo llegó a La Moncloa y los pasos que tienen que dar deben ser coherentes con lo que pasó".

"En política, la coherencia es un valor y no sería lógico que haya llegado a La Moncloa con los apoyos que ha llegado, se haya mantenido unos meses con esos apoyos y que en este momento o tras unas nuevas elecciones se apoyase en otros partidos que no fueron los que le llevaron a La Moncloa. Esa incoherencia sí sería imperdonable", ha advertido.

Para Ortuzar, "esa tentación puede estar" porque "ya se oyen voces de una abstención táctica del PP". "Hay que gobernar todos los días porque no es solo la investidura y con quién se quiere hacer eso. Por coherencia debiera ser con quienes llevamos adelante esa operación política", ha detallado.

EXPERIENCIA VASCA

En ese contexto, ha valorado que en Euskadi existe una experiencia de "gobiernos de coalición, de gobiernos programáticos y eso otorga una apertura de mente que en Madrid no tienen". "Yo intento abrirles el horizonte porque creo que no ven toda la perspectiva... Intento desdramatizar pero PSOE y Podemos tienen una posición mucho más cerrada", ha lamentado.

En su opinión, ambos partidos mantienen "una especie de líneas paralelas sin intersección", de tal forma que "uno de habla de coalición 'sine qua non' y el otro de coalición imposible".

"La experiencia vasca de coaliciones y programática es exportable a Madrid. Lo importante es generar un gobierno que dé estabilidad no valorar cómo salgo yo como partido de esa operación política", ha analizado, para añadir que, por contra, "la prioridad de ambos partidos en los contactos que mantienen es más salvaguardar la posición de cada uno que el bien superior que vendría por la constitución de un gobierno".