PNV dice que "indigna" de que se "compare a ETA con los gudaris" y critica que Sortu "sólo entiende a los suyos"

En una rueda de prensa en Bilbao, se ha pronunciado de este modo sobre unas manifestaciones realizadas por el dirigente de Sortu a través de las redes sociales, en las que respondía a la apelación del lehendakari, Iñigo Urkullu, a EH Bildu para que reconozca "de una vez que matar estuvo mal". En esa respuesta, Rodríguez señalaba, entre otras cuestiones, que Urkullu "homenajea periódicamente a los gudaris del 36, los cuales mataron centenares de requetés y nacionales en la defensa armada del pueblo vasco contra la agresión fascista".

"Me parece una locura ese hilo de tuits", ha afirmado Aitor Esteban al ser preguntado por las afirmaciones del secretario general de Sortu. En especial, ha asegurado que le "indignó muchísimo" que Arkaitz Rodríguez comparase "a ETA con los gudaris del 36" porque no tienen "ni punto de comparación".

En este sentido, ha remarcado que "los gudaris del 36 respondieron a una agresión armada, defendiendo sus instituciones y su legalidad y no iban dando ni tiros en la nuca, ni amedrentando a la gente, ni pasando impuestos revolucionarios ni acosando por las calles".

"SÓLO ENTIENDEN A LOS SUYOS"

"Ningún punto de comparación entre una generación entregada e idealista como fue la del 36, nada comparable a lo que ha sido ETA", ha insistido.

Asimismo, ha añadido que "sorprende que diga lo que dice" Arkaitz Rodríguez y, al mismo tiempo, "digan que ellos entienden perfectamente a la sociedad vasca". "No la entienden en absoluto. Sólo entienden a los suyos y a los muy cercanos, pero me parece que no se dan cuenta del cuál es el sentimiento real y la percepción de las cosas de la mayoría de la sociedad vasca", ha concluido.