PNV cree "infantil" que la oposición abogue por que no haya elecciones y critica que busque una campaña "bronca"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree "decepcionante" la posición "infantil" de los partidos de la oposición, al abogar por que no haya elecciones en Euskadi para constituir un nuevo Parlamento, y considera que buscan una campaña "bronca".

Tras asegurar que no se puede "secuestrar" el derecho de la ciudadanía a elegir a sus gobernantes, ha mostrado la disposición de la formación jeltzale a hablar de reducir días de campaña, y ha lamentado que la oposición ponga "el grito en el cielo" ante esta posibilidad y quiera lanzarse a una contienda electoral "desaforada".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ortuzar ha manifestado que los partidos de la oposición en Euskadi "han pasado de la noche al día o del día a la noche" en sus posiciones, justo cuando el Lehendakari anunció las elecciones.

En esta línea, ha indicado que, antes decían que no se podían celebrar comicios, que era "una auténtica barbaridad" y, cuando Iñigo Urkullu las ha convocado y ha habido unas "tímidas propuestas para que se pueda reducir la campaña y no haya distorsiones con la nueva normalidad, ponen el grito en el cielo y quieren lanzarse a una campaña desaforada, como siempre".

A su juicio, existe "una contradicción permanente por parte de la oposición, que dice que el Gobierno convoca las elecciones ahora porque le viene bien, y hace partidismo y electoralismo, y a reglón seguido, dice que el Gobierno lo está haciendo todo mal". "Si lo hiciera todo mal, la gente no le votaría", ha apuntado.

El líder jeltzale ha asegurado que se siente "decepcionado porque la oposición no ha sabido estar a la altura de las circunstancias en una situación tan complicada" como la actual. "No se pueden tener comportamientos tan infantiles como decir que ahora no se pueden hacer elecciones", ha asegurado.

En este sentido, ha advertido de que hay que celebrar comicios porque "son un derecho ciudadano que no se puede quitar". "No se puede secuestrar el derecho de la gente a elegir a los gobernantes", ha remarcado.

También ha subrayado que las instituciones tienen "un papel importantísimo en lo que viene ahora, luchar para que haya unas garantías sanitarias y que la próxima vez que esto pueda volver a suceder", se esté "más preparado" para combatir el virus.

Asimismo, ha recordado que también es "muy importante" salir de la crisis económica y destrucción de empleo que se vive en la actualidad. "Hacen falta instituciones fuertes para liderar eso. Si la respuesta de la oposición es 'eso cuando toque, ahora no toca', es muy decepcionante", ha reiterado.

Andoni Ortuzar ha recordado que las elecciones autonómicas serán dentro de dos meses, cuando se espera que "la situación sea radicalmente mejor". Además, cree que la gente que quiera, podrá votar, y el que quiera abstenerse, se abstendrá.

ADECUAR LA CAMPAÑA

El presidente del EBB ha asegurado que su partido está abierto a hablar con todas las formaciones políticas "para adecuar la campaña a la situación presente", de forma que se puedan reducir los días de campaña electoral a diez días o una semana, como se hizo en las últimas generales.

También considera que se podrían pactar "el tipo de actos para no poner a la gente en circulación de manera un poco alegre". "Posibilidades hay muchas para adecuar la campaña a los nuevos tiempos, pero hace falta voluntad política por parte de todos los partidos ", ha insistido.

En todo caso, ha asegurado que ayer no vio esa voluntad porque, por parte de EH Bildu, Podemos y el PP "hubo un indisimulado interés por hacer una campaña lo más clásica y bronca posible".

Ortuzar ha asegurado que el PNV "no caerá en esa trampa ni en esa tentación" porque es el partido del Gobierno en las instituciones vascas y "no se puede permitir el lujo, porque la sociedad no lo perdonaría", de "despistarse con disputas partidistas o electoralistas".

"Nosotros vamos a estar a gestionar bien lo que tenemos entre manos, que es muy importante, muy relevante para el futuro de este país, hay que salir con bien de esta crisis sanitaria, y hay que salir también con bien de la crisis económica y de empleo que se nos está generando. Eso hay que hacer con elecciones o sin elecciones. Es nuestra tarea fundamental", ha incidido.

PSE-EE

El presidente del EBB ha considerado que la supuesta tensión entre el PNV y el PSE-EE se ha reflejado "más en los medios que en la realidad", y cree que ha habido "un poquito de sobreactuación por parte de algunos, destacados, pero muy pocos" dirigentes socialistas.

"Se han visto en la obligación de sacar la cara a Pedro Sánchez, por encima de defender lo razonable para este país y para esta sociedad, que era lo que nosotros estábamos defendiendo", ha dicho en alusión a las críticas al estado de alarma y al mando único.