PNV, al rey: El mayor legado debería ser el reconocimiento de la nación vasca

El portavoz del grupo de PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido hoy de que "buena parte" de la sociedad y de los partidos "no se identifican con la Constitución", por lo que "el mayor legado que se puede dar a la nueva generación de vascos es que se reconozca a su pueblo como la nación que es".

En declaraciones a los medios sobre el mensaje de Navidad del rey Felipe VI sobre los valores constitucionales, Esteban ha recordado que PNV no apoyó en su momento la aprobación de ese texto constitucional y que no se produjo realmente, a su juicio, "esa integración" de la que habló ayer el monarca, ni se da ahora ese consenso.

A Esteban le ha sorprendido "que el Rey no se preguntara por qué el día 6 de diciembre, aniversario de la Constitución, faltaran cinco grupo políticos del Congreso en esa celebración, que habían asistido en años anteriores" y que este año expresaron así "su desapego".

A juicio del portavoz del PNV, "lo que habría que hacer es trabajar esa integración" de la que habló Felipe VI "porque hoy la Constitución no integra a todos".

Para Esteban, resultó "curioso y llamativo" que Felipe VI "hablara de los cimientos sólidos de la España de hoy", en un momento en que "los servicios del Estado se dedican a ocultar pruebas a los jueces", "cuando hay casos flagrantes de corrupción, cuando la monarquía está siendo cuestionada más que nunca, cuando hay una evidente crisis territorial y del propio sistema de partidos".

Asimismo, fue evidente "que no mencionara ni siquiera la palabra Cataluña", que "es una tema con evidente tensión política y social".

De las palabras del rey "no he sacado la conclusión de que la Constitución se pueda cambiar", sino que estaba viva en el sentido de que está "en vigor y que tiene una fuerza", no que se pudiera "cambiar", ha interpretado.

Según ha opinado, "no es el momento político más fácil para que se produzca una reforma constitucional, ni se le vio al rey la voluntad de que se pudiera producir" y "por el aplauso que le han dado Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Ciudadanos)", el mensaje que transmitió fue "más de lo mismo".