PNV avanza negociaciones con el Gobierno "sin cerrar todo" y prefiere la investidura a partir del 8 de enero

Así lo ha expresado en una rueda de prensa en Bilbao el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, quien ha señalado que su formación y el PSOE siguen hablando y los jeltzales quieren conocer cuál es la actitud que va a mantener el Gobierno en determinados temas concretos.

"Está todo en 'stand by', hemos avanzado, como creo que lo ha hecho (el Gobierno) también con otras fuerzas políticas. Sabemos cuál es la realidad y que no podemos entrar en algunas concreciones, pero sí necesitamos tener claro cuál es la dirección que va a tomar el Gobierno, su actitud y si va a enfrentar algunos asuntos que nos parecen fundamentales", ha manifestado, para insistir en que han avanzado en las conversaciones, pero todavía no está todo "cerrado".

Respecto a las fechas para el debate de investidura, Esteban ha señalado que puede comprender las prisas "si se quiere evitar que se pueda producir alguna sorpresa o decisión por algún organismo que haga que alguno de los actores políticos que pueda estar implicado en la mayoría pueda cambiar de voto". No obstante, ha apuntado que formalmente quedaría "mucho más tranquilo" si fuera a partir del 8 de enero.

"En estas semanas de sorpresas en el ámbito judicial o político nunca sabes cuándo puede suceder algo que, en una investidura que necesita el concurso de muchos, pueda fracasar. Ahora, a veces da la sensación de que se quiere forzar las cosas demasiado", ha indicado en referencia a una posible investidura ante del Día de Reyes.

"Son unas fechas complicadas, el mecanismo de debate inicial de dos días y las votaciones a las 48 horas nos lleva a fin de semana, en fechas no muy normales", ha reiterado.