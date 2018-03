PNV dice que "ojalá" hoy sea el día en que haya presidente de la Generalitat "y se acabe la anormalidad"

El responsable de política institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha afirmado que "ojalá" hoy sea el día en que haya president de la Generalitat catalana, en una jornada en la que se tratará de investir a Jordi Turrull "y se acabe la anormalidad". En todo caso, ha asegurado que su partido "no negociará absolutamente nada" de los Presupuestos Generales del Estado con el PP, mientras persista la aplicación del 155.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Mediavilla ha señalado que lo que su partido desea es que "el proceso de anormalidad democrática que se está viviendo en Cataluña con la aplicación del 155, con la ocupación de las instituciones por parte del Estado, finalice definitivamente".

En este sentido, espera que la política e instituciones catalanas "vuelvan a manos de la representación legítima de la ciudadanía de Cataluña". "En este sentido, entendemos que hoy puede ser un día para la nominación de un president de la Generalitat", ha dicho.

El dirigente jeltzale ha dicho que "ojalá sea así y se acabe la excepcionalidad de una democracia sometida a criterios de absoluta anormalidad". "No entendemos cómo desde la aplicación del 155 se puede determinar si ese candidato es válido o no es válido cuando todos los derechos civiles de quienes han sido representados estén en plena vigencia", ha apuntado.

A su juicio, "es hora ya de que la normalidad vuelva ya a Cataluña, que vuelva a la sensatez y que quienes son los protagonistas del pueblo catalán recobren para sí sus instituciones y su capacidad de autogobierno".

PGE

Preguntado por si el hecho de que Jordi Turull sea investido puede comenzar un nuevo tiempo en las relaciones del PNV con el Gobierno de España, Koldo Mediavilla ha manifestado que "habría que ver si es efectiva o no la eliminación del 155".

"Si es no es así y no se vuelve a la senda de la normalidad y no haya una capacidad de diálogo y una nueva situación en Cataluña, el PNV, lo saben ya perfectamente el PP y el presidente español, Mariano Rajoy, no va a negociar absolutamente nada con los PGE u otro tipo de medidas", ha dicho.

En esta línea, ha reiterado que "Cataluña tiene que volver a la normalidad democrática y a que sus instituciones sean recuperadas por su ciudadanía y su representación política".

PENSIONES

Koldo Mediavilla ha explicado que su partido no está vinculando ningún tipo de negociación presupuestaria al tema de las pensiones. Además, ha recordado que ellos tienen una posición "clara y concisa en esta materia".

"Ya en el 2016 presentamos una proposición de Ley en el Parlamento español que fue derribada por la mayoría del PP y Ciudadanos en relación a la aplicación del IPC en las pensiones", ha añadido.

Según ha indicado, "hay un acuerdo básico en el ámbito del Parlamento Vasco que vincula el crecimiento de las pensiones al 1,6 a establecimiento de los criterios anteriores a la Ley de 2013, a la vuelta del pacto de Toledo, y también la transferencia de los servicios de gestión de la Seguridad Social a Euskadi".

"En principio, insisto, para que pueda haber una hipótesis de negociación presupuestaria, tiene que levantarse la barrera en el ámbito catalán y, a partir de ahí, veremos en qué ámbitos y de qué manera participamos. Pero el tema de las pensiones es un tema que el Gobierno español tendrá que abordar sí o sí", ha dicho.

Cuestionado sobre si pondrían como condición que se retirara la subida del 0,25%, Koldo Mediavilla ha señalado que en 2018 "tiene que haber una posibilidad de actualizar las pensiones al ritmo del IPC, del coste de la vida, y a partir de ahí, intentar recobrar las capacidades de consenso en virtud del mantenimiento de unas pensiones públicas para todas".

"Ése es el criterio fundamental y me gustaría, además, que, a nivel de comunidad autónoma, se nos pudiera transferir una competencia que está adscrita al Estatuto de Autonomía y que, a día de hoy, resulta impensable porque nadie lo está planteando, que es la gestión de la Seguridad Social", ha dicho.

A pesar de todo, ha indicado que en Euskadi "se están haciendo cosas relevantes, sin tener capacidad económica en relación a las pensiones y competencia, como puede ser que una cuarta parte de los beneficiarios de la RGI son pensionistas, fundamentalmente viudas, que complementan su precaria pensión con un complemento de RGI. Unas 16.000 personas se benefician de esta situación", ha añadido.