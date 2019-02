PNV echa de menos en la política a gente como Rajoy, con "templanza, que se muerda la lengua" y piense las cosas

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que echa de menos en la política española a "gente que tenga templanza, que se muerda la lengua y que piense unos minutos antes de decir lo primero que se le pasa ocurra". A su juicio, el anterior presidente de los populares y del Gobierno, Mariano Rajoy, era de esas personas, mientras que Pablo Casado "no lo es tanto".

En un desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi, en el que ha presentado al candidato a la reelección a la Alcaldía de Vitoria, Gorka Urtaran, Ortuzar ha comparado su relación con Casado con la temperatura en Vitoria: "Ni frío ni calor, cero grados".

"Todavía no hemos tenido ocasión de haber estado porque una campaña interna y externa continua, no es el momento adecuado para establecer relaciones, pero, como ya sabe todo el mundo, una marca de la casa del PNV es hablar e intentarlo con todo el mundo, y también lo haremos con Casado, con el PP y con todas las fuerzas políticas que salgan de las próximas elecciones", ha aseverado.

En este sentido, ha asegurado que "se echa de menos en la política española actual a gente que tenga templanza, responsabilidad, que se sepa morder la lengua y piense dos minutos antes de decir lo primero que se le ocurra, o lo que le han dicho que tiene que decir porque el titular de sal gruesa es el que más vende". "Rajoy era de esas personas y parece que los que le han sustituido no lo son tanto", ha asegurado.

URKULLU, TESTIGO EN EL 'PROCÉS'

También se ha referido a la declaración de este jueves como testigo del lehendakari, Iñigo Urkullu, en el Tribunal Supremo en el juicio del 'procés', y ha considerado que "va a decir la verdad, con detalle y precisión", porque todo el mundo conoce "lo metódico y perfeccionista" que es. Además, ha asegurado que todo lo que hizo fue "con la vista puesta en ayudar".

Por último, cree que la declaración de Urkullu en la vista oral no va a influir en las relaciones con el PDeCAT porque ellos, como PNV, no dan al juicio "ninguna trascendencia política" porque creen que no debía haberse celebrado.

"Esa declaración no va a marcar las relaciones con PdCat. Ni este juicio tampoco porque no podemos darle a este juicio ninguna trascendencia política porque pensamos que no se tenía que haber producido, y como no debía de haberse producido, no creo que sus efectos vayan a tener alguna repercusión en la política que haga el PNV", ha insistido.

Por último, ha precisado que "los partidos catalanes tienen su propia vía" y los jeltzales la suya. "Nos respetamos cada uno en su forma de ver y entender lo que es mejor para cada uno de los países. Sí entendemos ambos que la vía de solución de los conflictos es el diálogo y con esa apelación al diálogo me quedaría", ha concluido.