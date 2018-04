PNV : en política hay que ser y parecer ejemplar, y Cifuentes no lo parece

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado hoy en relación a la polémica sobre el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que en política "hay que ser y parecer ejemplar, y, en este caso, Cifuentes no lo parece".

"No conozco al cien por cien la verdad de lo que ha pasado, pero el tufillo no es bueno", ha advertido Ortuzar en una entrevista en la Cadena Ser, y ha insistido en que "en política y en el ámbito de lo público, hay que ser y parecer ejemplar; no sé si Cifuentes será ejemplar, pero no lo parece".

"Yo ya me habría ido", ha dicho el presidente del PNV.