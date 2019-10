PNV, preocupado por los "ecos de recentralización", cree que "hoy no se hubiera aprobado" el Estatuto de Gernika

El cabeza de lista del PNV al Congreso por Guipúzcoa en las próximas elecciones del 10 de noviembre, Joseba Agirretxea, ha mostrado su preocupación por los "ecos de recentralización" que llegan desde el Estado y ha advertido de que "hoy no se hubiera aprobado" el Estatuto de Gernika.

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, el candidato jeltzale se ha referido a la celebración este viernes del 40 aniversario del Estatuto de Gernika.

Cuestionado por si hay algo que celebrar, ha considerado que "no desde una perspectiva institucional y como si todo hubiera sido maravilloso", pero tampoco hay que "cerrar los ojos al hecho de que fue un paso fundamental y básico para un país que estaba casi en la ruina y la base de la construcción de las herramientas que dio el autogobierno".

"Son 40 años, en 40 años pasan muchas cosas, la sociedad avanza y desde una perspectiva pura y dura, aun estando cumplida la parte legislativa que al Estatuto le corresponde, hubiera sido lógico revisarlo y plantear mejoras y avances en un texto que necesita ser modificado", ha indicado.

Asimismo, ha recordado que la Carta de Gernika está "incompleta, no se ha cumplido" y ha denunciado que el hecho de que los diferentes gobiernos del Estado han "utilizado el texto legal, una ley orgánica de obligado cumplimiento en base a los votos que necesitaban", una cuestión que "más que celebrar hay que denunciar".

Por último, ha subrayado que ante las tendencias recentralizadoras que se dan en el Estado, él no tiene "ninguna duda de que hoy no se hubiera aprobado este texto".

ELECCIONES

Por lo que respecta a las elecciones del 10 de noviembre, ha lamentado la "incapacidad" de algunos partidos políticos para asumir "la responsabilidad" que la sociedad les depositó en abril.

Además, ha advertido a los vascos de que si no acuden a votar "darán la oportunidad a quien no ha hecho nada de volver a no hacer nada". "Nuestro mensaje será que la voz vasca en Madrid debe seguir estando", ha añadido.

A su juicio, quien voto al PNV en las elecciones de abril, no tiene "ningún motivo para no volver a confiar" en la formación jeltzale y ha valorado que en este tiempo el PNV ha trasladado un mensaje de "responsabilidad y seriedad".

Asimismo, ha destacado que el PNV "siempre ha asumido responsabilidades y hablado con todo el mundo", aunque ha mostrado su "preocupación" por los "ecos de recentralización que parece que vienen" desde el Estado.

En esta línea, y cuestionado por un posible acuerdo del PSOE con PP y Cs tras los comicios, Agirretxea ha reconocido que "con algunos no nos vemos".

"Gratis nadie da nada... todo aquello que aporte Cs y PP automáticamente es contrario a lo que nosotros podamos defender", ha afirmado, para añadir que "otra cosa es sacar la investidura adelante, pero la geometría variable es complicada y al día siguiente hay que gobernar".