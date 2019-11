PNV reconoce que el "panorama" en el Estado está "difícil" y reclama un "cordón sanitario" a Vox

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha afirmado que el "panorama" abierto en el Estado tras los resultados de este domingo "está difícil", y ha reclamado un "cordón sanitario" a Vox ya que "el hecho de que se hayan presentado a unas elecciones en un Estado democrático no significa que lo que defiendan sea democrático".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Atutxa ha analizado los resultados electorales del 10-N y ha valorado los siete diputados alcanzados por su formación en el Congreso.

Cuestionada por si podrá haber desbloqueo, Atutxa ha advertido de que "si con un panorama más sencillo que el actual no fueron capaces, esto está difícil". No obstante, se ha mostrado optimista de tal forma que lo que algunos "no fueron capaces de hacer" tras el 28 de abril "sí lo sean ahora".

"La ciudadanía ha sido clara y la incapacidad mostrada por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de haber respondido a lo que los ciudadanos les habían pedido en abril ha llevado al Estado a una situación en la que han hecho muy grande a la extrema derecha", ha lamentado.

De este modo, ha considerado que el desbloqueo podría pasar por un acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y otras formaciones. "No sé lo que pasará ahora por la cabeza de Iglesias pensando que no fue capaz de aceptar la propuesta, más o menos generosa, hecha por Sánchez; y no sé qué pasará por la cabeza de éste pensando que podía ser ya presidente del gobierno, algo que dejó pasar por estar convencido de que en unas nuevas elecciones los resultados serían mejores... Jugar con fuego hace que te puedas quemar, pero la responsabilidad de haber hecho tan grande a la extrema derecha en España recae sobre él", ha acusado.

Para Atutxa, tras los comicios de este domingo y los resultados dados en Euskadi y Cataluña no se puede "seguir ignorando la necesidad de reinstitucionalizar el país", de tal forma que "si la lectura que se hace es la misma que en abril se aboca otra vez al Estado a la misma situación pero más grave".

Por otro lado, ha advertido de que los casi cuatro millones de votos obtenidos por Vox son "difíciles de ignorar" y ha apostado por realizar sobre ellos un "cordón sanitario", ya que "el hecho de que se hayan presentado a unas elecciones en un Estado democrático no significa que lo que defiendan sea democrático".

"Han llegado a la política para negar derechos que ya se han conseguido y es algo que no podemos permitir. Aunque hayan llegado al Parlamento con el aval del refrendo democrático de la gente lo que ellos defienden no lo es. Hay que luchar con armas democráticas y es tiempo de hacer política", ha zanjado.

SIETE DIPUTADOS

Respecto a la victoria del PNV en Euskadi, Atutxa lo ha considerado "un aval al trabajo realizado los últimos años en que nos ha tocado ser determinantes" y ha subrayado que los jeltzales tendrán "mucha responsabilidad para no defraudar". "Euskadi ha vuelto a votar diferente y nos corresponde saber defender ese voto en Madrid", ha añadido.

Por último, y cuestionada por un posible adelanto de los comicios autonómicos, Atutxa ha defendido que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu se encuentra inmerso "en otro proceso", "trabajando sobre la aprobación de los Presupuestos". "El Gobierno está muy centrado en su labor y no les veo convocando elecciones mañana", ha finalizado.