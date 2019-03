El PNV pide bloquear la renovación de la cúpula financiera de la UE hasta que no se presenten candidaturas paritarias

La vicepresidenta del grupo Alde en el Parlamento Europeo y eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, se ha mostrado partidaria de bloquear los nombramientos en las altas instituciones financieras de la Unión Europea hasta que no se presenten candidaturas paritarias para cubrir estos puestos.

En este sentido, Bilbao ha afirmado, a través de un comunicado, que la igualdad "es más justa, más democrática, pero además es más rentable", al tiempo que ha subrayado que se está "prescindiendo de talento" y que se pierden "candidatas potencialmente excelentes".

A su juicio "existen" y "hay que localizarlas y proponerlas", porque, según ha dicho, "es inteligente, pero además es obligatorio", por lo que "hay que bloquear estos nombramientos" de la cúpula financiera de la UE hasta que no se presenten candidaturas paritarias

El Parlamento Europeo ha celebrado este martes un debate originado por el hecho de que los tres candidatos presentados por el Consejo y los Estados Miembros para ocupar tres cargos relevantes en el esquema financiero de la UE eran hombres.

Los puestos eran el de economista jefe del Banco Central Europeo, el presidente de la Autoridad Bancaria Europea y el presidente de la Junta Única de Resolución y en las propuestas, según ha indicado el PNV, no se incluyó a ninguna mujer.

Según han explicado, aunque en el debate no se ha cuestionado la idoneidad de los candidatos propuestos, en todas las intervenciones se ha rechazado que no se hubiese presentado ninguna mujer para ocupar alguno de estos cargos.

Por ello, el grupo ALDE remitió una carta denunciando el problema a los presidentes del Parlamento, el Consejo la Comisión y apoya el bloqueo de los nombramientos hasta que no se reciba una respuesta a estos mensajes.

"CLAMOR"

La eurodiputada vasca ha lamentado que "lo que ha ocurrido con estos nombramientos en instituciones económicas de la Unión acredite que, en materia de igualdad, no escuchamos el clamor que expresaron las mujeres europeas el pasado ocho de marzo". "Crece cada año, porque no aprendemos", ha subrayado, al tiempo que ha recordado que el pasado mes de enero cuando se celebró el veinte aniversario del euro "sólo hablaron hombres". "Entonces deseé que dentro de veinte años no ocurra lo mismo", ha recordado, para afirmar que se va "por mal camino".

Además de reclamar que exista paridad en las propuestas para efectuar estos nombramientos, Izaskun Bilbao ha incidido en "las causas de fondo que originan este problema" y ha asegurado que "una clara expresión" de esas causas se ha reflejado en el hecho de que una de las parlamentarias que debía intervenir en el debate "ha llegado tarde al pleno porque estaba resolviendo por teleconferencia un problema surgido con su hijo en el colegio".

Según Bilbao el pasado 8 de marzo recibió una imagen en el teléfono "que lo decía todo" y que solicitaba que se piense que la carrera profesional es una pista de atletismo. "En la calle de los hombres no hay obstáculos, en la de las mujeres aparecen, lavadoras, tendederos de ropa, citas en la escuela de los niños, tareas domésticas, por lo que los cien metros de las mujeres nunca son libres, están repletos de vallas", ha asegurado.

En ese sentido, la eurodiputada vasca ha insistido en que para que haya listas paritarias, para que haya igualdad efectiva "ése es el primer problema que tenemos que resolver". En su opinión, la resolución de ese problema "necesita leyes, pero también autocrítica y compromiso de todos nosotros".