PNV no renunciará al derecho a decidir y pide un esfuerzo de diálogo al PSOE porque no aceptarán "un no porque no"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que su partido no renunciará a que el derecho a decidir se incluya en el nuevo Estatuto vasco para que sea aprobado en las Cortes Generales, porque considera que, tal como lo ha plasmado su jurista y diputado Mikel Legarda en el borrador de texto articulado, si se hace de forma "pactada", tiene encaje constitucional. Por ello, ha pedido a los socialistas que hagan "un esfuerzo" para debatir sobre este tema porque no se "contentarán con un no porque no".

También ha reclamado que los grupos parlamentarios se tomen "un tiempo de reflexión" para analizar las tres propuestas de texto articulado de reforma estatutaria que han presentado --la mayoritaria, de los expertos de PNV, Elkarrekin Podemos y PSE-EE, la del de EH Bildu y la del PP-- para encauzar el nuevo Estatuto, y ha mostrado la disposición de los jeltzales a introducir en el debate político la necesidad de otras reformas de la Constitución o de otras leyes para sacarlo adelante.

Ortuzar, que ha comparecido ante los medios de comunicación en Bilbao para valorar "de urgencia" la presentación en el Parlamento de estos borradores, ha apuntado que "es posible" mantener el derecho a decidir para la aprobación del nuevo Estatuto en el Congreso, y ha emplazado a los socialistas a hablarlo.

"Lo vamos a intentar. Nos tendrán que demostrar jurídicamente que eso que dicen ellos (de que no tiene cabida en la Constitución) es una verdad absoluta. ¿Por qué lo que dicen ellos es verdad y lo que decimos nosotros no", ha preguntado.

En este sentido, ha dicho que, "en esta nueva legislatura, se ha acabado el despachar las cosas con una frase". "La situación política en Madrid está como está, la situación política en Euskadi está como está y, desde luego, el PNV no se va a contentar con que le digan: 'esto no porque no', como a los niños", ha manifestado.

Por ello, ha emplazado a dialogar y ha señalado que "uno de los ejes sobre los que va a pivotar la política española y la acción del nuevo Gobierno es el cambio de marco territorial", por lo que se va a tener que hablar del derecho a decidir. LLAMAMIENTO AL ESFUERZO

Sobre el rechazo del PSE-EE al derecho a decidir en el texto articulado, al que el experto socialista, Alberto López Basaguren, ha presentado un voto particular, ha manifestado que "no es bueno enrocarse".

Andoni Ortuzar ha apuntado que el PNV ha hecho "un esfuerzo" para "poner en conexión el principio de legalidad y el principio democrático para la viabilidad" de la propuesta de reforma estatutaria, mienras otros se quedan solo en "la legalidad".

"Yo le pediría al Partido Socialista que haga el esfuerzo de adentrarse también en el principio democrático. En esta sociedad hay una mayoría representada políticamente, que quiere ir más allá de lo que quiere el PSE-EE. Tampoco se puede quedar esa mayoría de la sociedad parada porque el Partido Socialista diga que él no quiere", ha añadido.

A su juicio, hay bases para hablar de este tema en el voto particular de Basaguren porque, "a pesar de la crudeza con la que habla del derecho a decidir y quitando los ropajes de exposiciones subjetivas, hay dos valoraciones jurídicas muy interesantes y que pueden abrir un periodo y un ámbito de diálogo".

De esta forma, ha señalado que el jurista mantiene "que, tal como están propuestas las dos redacciones" sobre el derecho de decidir de Mikel Legarda (PNV) y Josune Elizondo (Elkarrekin Podemos), "él no le ve problemas de constitucionalidad", aunque las descarta porque "cree que políticamente es un error" que puede "afectar a la convivencia".

Asimismo, ha destacado que el jurista del PSE apunta, asimismo, que, "si en una sociedad hay una reivindicación sostenida en el tiempo, el sistema democrático, tiene que darle una respuesta". "Esos elementos nos da para hablar y puede que para avanzar", ha explicado.

SIN REFORMA CONSTITUCIONAL

Andoni Ortuzar cree que "no hace falta una reforma constitucional" en el planteamiento de Mikel Legarda porque "hay amparo jurídico legal" en la Disposición Adicional de la Constitución y del Estatuto para promover la reforma estatutaria.

Sin embargo, ha apuntado que el jurista de EH Bildu, Iñigo Urrutia, plantea "rebasar el marco actual estatutario y constitucional", mientras que el del PSE-EE cree que, "para hacer ciertas cosas, es mejor reformar la Constitución".

El líder jeltzale ha agradecido a Legarda su compromiso por "hilvanar consensos" y ha asegurado que su propuesta "respeta las bases acordadas con EH Bildu y conjuga mejor que cualquier otro" documento "el principio legalidad y el principio democrático", combinándolas una manera "inteligente y viable", mientras que estas premisas han sido "ignoradas por los expertos designados por EH Bildu (el principio de legalidad) y el PP (el principio democrático)".

Tras asegurar que su partido "se reconoce en este texto", ha destacado que en él "figuran la identidad nacional de Euskadi, la relación bilateral con el Estado español, la creación de una Comisión de Concierto Político", además de "la consulta habilitante previa a la remisión a las Cortes Generales del texto" que se acuerde en el Parlamento Vasco y el derecho a decidir, "cuyo ejercicio proponemos previo pacto con el Estado".

El presidente del EBB ha mostrado su "respeto a todas las posiciones" de los cinco juristas, aunque ha reconocido que "con algunas de ellas" mantienen "una distancia insoslayable", pero considera que la comisión de expertos "ha dado cumplimiento cabal al encargo que recibieron de la ponencia".

DOCUMENTO MAYORITARIO

Andoni Ortuzar ha destacado que el texto "central", apoyado por PNV, Elkarrekin Podemos y PSE, que contiene disensos y votos particulares, está consensuado en un 80% de su contenido, de forma que 118 de los 146 artículos "suscitan un acuerdo unánime de los tres", mientras que había diferencias en 28.

También cree que existen "indudables y significativas coincidencias" con el texto del experto de EH Bildu en los derechos básicos de la ciudadanía. "Pasamos de un Estatuto, el de Gernika, que tiene 47 artículos a un texto articulado que constaría de 146. Es un avance notable en la cantidad y en la calidad de nuestro autogobierno", ha aseverado.

Sin embargo, ha reconocido las discrepancias existentes entre los cinco especialistas e incluso entre los tres que han acordado "un texto troncal", porque "esta comunidad lleva años, décadas, arrastrando una serie de problemas de neta raíz política" que se deben "superar desde el acuerdo".

Andoni Ortuzar ha recordado que, con los nuevos consensos alcanzados por los juristas, se facilita la tarea de los grupos "en la fase que se abrirá ahora, en el tiempo, modo y manera que decida la ponencia de autogobierno". "La pelota vuelve ahora a los partidos políticos", ha subrayado.

PERIODO DE REFLEXIÓN

El PNV se ha mostrado partidario "de abrir un periodo de reflexión" para analizar con profundidad los documentos aportados y extraer, "en su caso, la redacción formal de una propuesta de Nuevo Estatus" para su tramitación parlamentaria, y ha rechazado que haya pretensión de "dilatar" en el tiempo la aprobación de un nuevo Estatuto que cree "posible" en esta legislatura.

Se trata, según ha puntualizado Ortuzar, de ver si son capaces llegar a un consenso "más amplio" e introducir en el debate "la necesidad de otras reformas, ya sea de la Constitución española o de otras leyes para garantizar aún mejor el acceso de la ciudadanía vasca a su autogobierno en virtud de su voluntad democrática y de los Derechos Históricos".

"Acudiremos a esta nueva fase con la mejor de nuestras disposiciones y la firme determinación de lograr el acuerdo más amplio posible", ha concluido.