El PNV replica al rey que "muchísima gente" no se identifica con la unidad de España

El portavoz el PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha opinado hoy que el discurso del rey Felipe VI durante la ceremonia de la Pascua Militar "no representa la realidad" porque "muchísima gente" no se identifica "ni con la unidad española ni con la bandera".

El rey reivindicó ayer la enseña nacional como "una bandera de todos", que simboliza "al conjunto de la Nación" y es signo de su "soberanía e independencia, de su unidad e integridad".

Esteban ha considerado, en una entrevista en Radio Euskadi, que "el rey, en todos sus discursos, sigue negando el hecho evidente de que hay un importante número de personas que no se identifican con esa unidad española ni con la bandera".

Por ello, "cerrar los ojos" y reivindicar ese símbolo y esa unidad cuando "muchísima gente no se siente representada por esa bandera cuando se ha utilizado contra determinadas ideologías y está asociado a un concepto de España centralizado y negador de la diversidad", supone, a juicio de Esteban, "hacer la del avestruz otra vez y no se corresponde con la realidad".

A juicio del portavoz del PNV, el rey "no hace su función" dado que no aporta "ese plus" que la monarquía parlamentaria podría aportar a la convivencia en democracia "con otro tipo de discursos", si bien ha añadido que tampoco espera "nada" de Felipe VI, porque "ya lleva unos años y los discursos van a seguir siendo como los que hacía su padre".

La figura de la monarquía "está más cuestionada que nunca" de manera "indudable", ha concluido.