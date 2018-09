PNV respalda que Montón comparezca y califica de "escándalo" el máster

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha respaldado hoy la anunciada comparecencia en el Congreso de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, para que explique lo referido a su máster, y ha considerado que "todo lo que rodea" al Instituto de Derecho Público de la URJC "es un auténtico escándalo".

"Creo que esa comparecencia se tendrá que acabar produciendo", ha asegurado Esteban en declaraciones en los pasillos del Congreso.

Preguntado sobre si la ministra debería dimitir, el diputado ha dicho que eso "tienen que calcularlo el PSOE y el Gobierno", aunque ha opinado que "todo lo que rodea ese instituto es un auténtico escándalo".

Ayer, eldiario.es publicó que el máster sobre estudios de género que Montón obtuvo en el curso 2010/2011 estaba "plagado de irregularidades".

La URJC ha informado hoy de que detectó cambios de notas en el expediente de la ministra y que revisará "asignatura por asignatura" para depurar responsabilidades.

Por su parte, Montón ha afirmado hoy que sería "injusto" dimitir por algo que no ha hecho porque no sería "una decisión correcta" al considerar que no es su responsabilidad si se cambiaron las notas de su máster después de finalizar el curso.