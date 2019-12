PNV espera que, a partir de su reunión de este jueves con PSOE, haya una negociación "más fluida" sobre temas de Euskadi

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha recordado que este jueves su partido y el PSOE mantendrán una reunión, y espera que, a partir de este momento, haya una negociación "más fluida que hasta ahora" porque, aparte del modelo territorial, hay otras cuestiones que abordar "inherentes exclusivamente a la política vasca".

En sendas entrevistas concedidas a Onda Vasca y Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Ortuzar ha manifestado que él "no cargaría tanto las tintas en cuándo" va a celebrarse la investidura, si a finales de diciembre, o antes o después de reyes, porque "lo importante es que se haga cuanto antes, pero con garantías y seguridad".

En este sentido, ha señalado que parece que "las conversaciones y el ambiente entre el PSOE y ERC y, en general, con la cuestión catalana, se están empezando a desatascar". "Eso, en sí mismo, ya es una gran noticia, que haya un reconocimiento de que en Cataluña hay un conflicto y de que el conflicto tiene que tener una solución mediante el diálogo político", ha indicado.

A su juicio, "si eso desemboca en que pueda haber una sesión de investidura en la que Sánchez se comprometa solemnemente con este tipo de comportamientos y con el proceso de diálogo sobre el modelo territorial del Estado, sería un buen colofón a un año que ha sido muy complejo o un inicio esperanzador de un año que empieza".

DIÁLOGO CON PNV

En todo caso, ha apuntado que el PNV tiene que hablar con el PSOE porque a otros partidos les pide la abstención, pero a los jeltzales el voto afirmativo, que "conlleva mucha implicación".

"Nos hacemos, en cierta medida, corresponsables de las acciones de ese presidente a lo largo de esa legislatura y, en ese sentido, si a nosotros se nos quiere hacer corresponsables de una cosa así, también es lógico que el Gobierno y Sánchez asuman unos compromisos con el PNV", ha destacado.

Tras señalar que ahora el PSOE está hablando con los catalanes y estarán llegando a sus acuerdos para lograr su abstención, ha considerado que, con los jeltzales, a los que los socialistas piden un sí, "tendrán que hablar un poquito más también".

"Porque hay cosas que podemos compartir en la forma de ver la situación política del Estado español, la necesidad de cambiar o cambiar el modelo territorial, pero hay otras cosas inherentes exclusivamente a la política vasca que tienen que ser habladas con nosotros también", ha apuntado.

Andoni Ortuzar ha recordado que este jueves tienen una reunión y espera que, a partir de mañana, se abra una negociación "más fluida que hasta ahora".

EH BILDU

En cuanto a la imagen de la reunión de ayer entre el PSOE y EH Bildu, ha apuntado que "luego se enfadan" cuando afirma que a la coalición soberanista se le ve "casi feliz y babeante cuando está pisando la moqueta de Madrid".

"La foto de ayer refleja bien ese indisimulado estado de felicidad por ser recibido en Madrid. Antiguamente, ir a Madrid era ser traidor. ¡Qué le vamos a hacer!, las cosas van mejorando en ese sentido", ha afirmado.

Asimismo, cree que los socialistas también "impostan un poco en la seriedad". "Estas cosas hay verlas con normalidad. Yo me alegro de que se haya celebrado esa reunión, son dos grupos parlamentarios que tienen que tener relaciones normalizadas", ha subrayado.

Por último, se ha referido al PP, para señalar que "está completamente desnortado, tiene un problema tremendo de estrategia política, no sabe hacia dónde ir". Además, ha indicado que hay en su seno "una división enorme" porque tiene "unos barones muy importantes que eran partidarios de moverse hacia Sánchez para que no cayera en manos rojas y separatistas, pero la línea dura del partido ha dicho que no". Por ello, considera que los populares recurren a "táctica de la tinta del calamar, de enchufar a todos los demás para que parezca que todos estamos sucios".