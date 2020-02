El PNV, sorprendido por no ser informado del rechazo independentista al rey

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha expresado este martes su sorpresa porque los independentistas no les informaran del manifiesto en contra de la monarquía ni de su decisión de no asistir a la apertura solemne de las Cortes Generales con la presencia de Felipe VI.

"Estas cosas y estas iniciativas nos la solemos comunicar los grupos nacionalistas", ha afirmado Esteban a los periodistas antes de la reunión de la Junta de Portavoces.

Ha señalado que no conocían la intención de los ERC, JxCat, CUP, EH Bildu, CUP y BNG de firmar un manifiesto conjunto de rechazo a la monarquía y pidiendo que el rey deje de tutelar a los gobiernos y parlamentos que emanan de la voluntad popular.

No obstante, ha asegurado que no están molestos por no haber sido informados previamente, pero "sí sorprendidos", y ha defendido que el PNV, que asistió al acto presidido por el rey, aunque no le aplaudió, actuó como siempre por considerar que era "lo más adecuado y lo más correcto".

El portavoz de EH Bildu, Óskar Matute, ha recalcado que no cree que el PNV tenga que consultarles ni pedirles permiso para no acudir a un acto del rey.

"Si no quería ir, lo tenía bien fácil, que no hubiera ido. No suele funcionar el PNV en su actual recorrido político consultando a EH Bildu lo que tiene que hacer, como nosotros no lo hacemos con ellos", ha subrayado.

Ha recordado que "la foto de ayer deviene de la declaración de la Lonja de Barcelona", firmada por ERC, JxCat, CUP, EH Bildu, CUP y BNG para seguir "dinámicas de acción conjunta cada vez más intensas" y a la que el PNV no quiso sumarse por no ser "constructiva".

"En cualquier caso, si el PNV cree que tiene que ponerse de lado de los soberanistas independentistas, será bienvenido", ha asegurado.

Según Matute, Bildu ha intentado en más de una ocasión que el PNV se acercara a "posiciones de trabajo conjunto", pero "hasta ahora no lo han visto compatible con su acción política y ahora parece que les ha entrado un poco de cabreo". "Son muy libres de hacer lo que quieran", ha incidido.

Para el diputado vasco, la apertura solemne de las Cortes con la presencia del rey "no es más que un acto folclórico carente de sentido en una democracia, donde una persona que no ha sido elegido por nadie actúa como jefe de Estado"

"No tenemos ningún tipo de ligazón emocional con la monarquía, no la hemos tenido y no la vamos a tener", ha advertido el diputado de Bildu, quien ha dudado de que los valores que "la monarquía propaga con su propia existencia sean compatibles con sociedades avanzadas y que se quieren democráticas".