PP-A confía en cerrar "hoy o como muy tarde mañana" el acuerdo con Ciudadanos

La secretaria general del PP andaluz, Dolores López, ha asegurado hoy que su partido espera cerrar “a lo largo de hoy o como muy tarde mañana” el acuerdo programático con Ciudadanos, del que ha dicho que, a día de hoy, “en la base estamos prácticamente de acuerdo”.

Durante una entrevista en Canal Sur Radio, López ha dicho que, como ya avanzaron ayer ambos partidos, “coincidimos en mucho de las medidas propuestas” y ha recordado que el PP durante la campaña electoral ha defendido “eliminar el impuesto de sucesiones, bajar el IRPF y cuestiones esenciales para la vida de los andaluces”.

Ha subrayado que “muchas de esas medidas se recogen en los primeros cien días de este nuevo gobierno”, entre las que ha concretado que se trabajará en ese periodo para lograr cuestiones como “iniciar los trámites para que se pueda conseguir la gratuidad en educación de 0 a 3 años”.

Sobre la jornada del próximo jueves, cuando tiene que quedar formado oficialmente el nuevo Parlamento andaluz, ha declarado que Vox no pondrá problemas al acuerdo PP-Ciudadanos porque “siempre ha dicho que no quiere formar parte del Gobierno y no iba a impedir el cambio, con lo cual no tiene por qué hacerlo”.

Además se ha mostrado dispuesta a lograr un acuerdo incluso con Adelante Andalucía respecto a la formación de la Mesa del Parlamento porque “siempre hemos dicho que íbamos hablar con todos lo grupos políticos, absolutamente con todos”.

“A Podemos no le gustó el cambio, Pablo Iglesias salió a decirle a la gente que saliera a la calle a manifestarse, hubo revueltas, heridos en Cádiz, y eso me parece lo menos democrático del mundo, pero eso no significa que no vayamos a hablar con Adelante Andalucía, porque no se trata de un nuevo gobierno, sino de una nueva forma de hacer platica y hacer gobierno”, ha manifestado.

López se ha referido a la petición de Vox de cerrar Canal Sur, de la que ha dicho que “el PP nunca ha hablado de cierre”, citando que “el programa electoral en ningún momento lo recoge” y ha explicado que “lo que queremos hacer es una mesa que estudie la forma de hacer la RTVA más eficiente, mas eficaz, profesionalizarla y despolitizarla, para que esté al servicio de todos los andaluces, no al servicio de un partido político”.