PP saluda la decisión de la AN de retirar las fotos de presos de ETA y lamenta que no se haga a iniciativa de Aburto

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, en funciones de guardia esta semana, ha ordenado este sábado la retirada de fotografías de presos de ETA de una de las 'txosnas' de Bilbao.

La Ertzaintza notificará a los responsables de Txori Barrote el auto judicial y, en caso de que no lo haga, ejecutará la orden judicial.

En un mensaje, hecho público a través de su cuenta en Twitter, la dirigente del PP ha asegurado que "la decisión de la Audiencia Nacional es una buena noticia para los bilbaínos".

No obstante, ha lamentado que la decisión "no haya sido a iniciativa del alcalde y su socio de gobierno". "Está claro que su ciudad de valores no contempla el respeto a las víctimas de ETA", ha censurado.