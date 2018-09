PP lamenta que Ábalos anuncie que "la próxima parada del AVE sea Elche y quede suspendida 'sine die' la de Murcia"

Fuentes ha hecho estas declaraciones este miércoles tras la celebración de la reunión del comité Ejecutivo regional presidido por Fernando López Miras, quien ha trasladado a sus miembros los detalles del encuentro que mantuvo con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Una reunión "amable tal y como la ha definido el presidente del Ejecutivo autonómico", pero que "no garantizó el abastecimiento de agua a la Región, haciendo oídos sordos a las reivindicaciones de López Miras sobre el Pacto Nacional del Agua, ni un cambio en el sistema de financiación autonómica que deje de perjudicar a los murcianos, ni fechas concretas para la llegada del AVE a la Región".

A juicio de Fuentes, "ésta es la prueba más palpable y clara de que el AVE debería estar ya en la Región de Murcia", por lo que considera que "si a Elche va a llegar la Alta Velocidad antes que a la Región es porque el PSOE frena todos los proyectos que sean beneficiosos para los murcianos anteponiendo los intereses de los ilicitanos".

Por ello, ha advertido, "el PSOE ha tomado, una vez más, una decisión bajo un criterio estrictamente político y sectario, porque todo estaba listo para que el AVE estuviera ya en pruebas y la ejecución del soterramiento efectuándose de forma paralela".

Ahora, ha continuado la portavoz 'popular', "igual el PSOE intenta que los murcianos vayamos hasta Elche a coger el AVE para desplazarnos hasta Madrid".

Fuentes considera paradójico que se "beneficie a Elche y se perjudique a Murcia, cuando las obras de soterramiento ya había iniciado su ejecución y había presupuesto para la licitación total de la obra junto a la llegada provisional del AVE a la ciudad de Murcia, es sabido por todos, que son obras compatibles".

Según ha avanzado la portavoz regional del partido, "lo peor de la etapa Sánchez está por llegar, si hasta ahora ha perjudicado con sus decisiones a los murcianos si continúa ocupando el sillón de Moncloa, devolverá a España y a Murcia a la peor época de Zapatero".

Por otra parte, la portavoz de los 'populares' murcianos ha criticado que "una vez más el agua sea un tema que no interese al PSOE, ya que en la reunión de ayer entre López Miras y Sánchez el presidente del Gobierno de España no hizo mención, ni dedicó un minuto a hablar del Pacto Nacional del Agua, lo cual evidencia que se ha quedado seco".

"Para Sánchez, como para todos los dirigentes socialistas, cada vez que han estado en las instituciones negar el agua a Murcia es su seña de identidad, forma parte de su ADN", ha lamentado.

Y mientras, ha advertido "los socialistas murcianos no dan la cara porque a la vez que firman un Pacto regional del Agua que contempla los trasvases sus dirigentes en Madrid defienden lo contrario; o no lo firmaron convencidos -ha dicho- o están claramente desautorizados en Madrid". Continuando en esta línea Fuentes ha reprobado la actitud de los socialistas murcianos porque "no es coherente, su firma del acuerdo regional es papel mojado".