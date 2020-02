El PP vasco respalda a Alfonso Alonso como candidato a Lehendakari y activa sus órganos electorales

En una reunión de carácter "extraordinario y urgente", tras conocerse que el lehendakari, Iñigo Urkullu, sopesa adelantar las elecciones autonómicas y podría llegar a convocarlas el 5 de abril, el máximo órgano de representación de la formación popular en Euskadi ha decidido "activar su maquinaria electoral".

Con este objetivo, ha aprobado la actualización tanto del Comité Electoral, encargado de configurar las listas, como del Comité de Campaña, que diseña y organiza la campaña electoral.

Además, ha acordado la designación del portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián y coordinador general del PP de Gipuzkoa, Borja Corominas, como vicesecretario regional de Estudios y Programas, en sustitución de Jacobo Caparrós.

De esta forma, según han afirmado los populares vascos en un comunicado, la formación se prepara para afrontar, "con todos los mecanismos internos" la nueva cita electoral, en la que, según afirma, "se defenderá la única alternativa constitucional que existe ahora mismo en el País Vasco frente al nacionalismo".

Los congregados en este encuentro del órgano más amplio de representación del partido --compuesto por 60 integrantes de la dirección de la formación y otros cargos institucionales e internos-- han analizado "el actual escenario político, en el que cobra fuerza un adelanto electoral".

En este contexto, han ratificado su confianza en el proyecto político de la formación que lidera Alfonso Alonso, y también han respaldado al actual presidente de los populares vascos como candidato del PP a la Lehendakaritza, según han precisado a Europa Press fuentes de la formación.

Las fuentes consultadas ha añadido que, durante su intervención, Alonso ha transmitido un mensaje de "tranquilidad" a los congregados, después de unos días en los que se ha despertado el malestar entre los miembros del PP vasco por que la dirección nacional no le haya confirmado todavía como aspirante a la Presidencia del Gobierno Vasco pese al previsible adelanto electoral.

Alonso ha pedido a los dirigentes del PP vasco, tal y como ha adelantado esta mañana, no hacer caso "al ruido" generado en torno a su posible candidatura y ha reiterado que "tiene la confianza" del presidente nacional del partido, Pablo Casado. No obstante, ha insistido en que si Pablo Casado le dice "que no", no encabezará la lista.