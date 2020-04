El PP propone que Ana Pastor sea presidenta de la comisión de reconstrucción

El PP propondrá esta tarde, durante la reuniones de la Mesa del Congreso y de la Junta de Portavoces, que previsiblemente apoyarán la creación de una comisión parlamentaria para la reconstrucción, que Ana Pastor sea su presidenta.

Así lo ha anunciado el líder del Partido Popular, Pablo Casado, tras reunirse con representantes de Anfac, la asociación de fabricantes de automóviles, un sector que ha pedido sea tenido en cuenta en esa comisión que verá la luz en próximas horas.

En un vídeo enviado a los medios con su declaración, Casado ha explicado que el perfil de Pastor es el adecuado, ya que ha sido presidenta del Congreso, ministra de Sanidad y ministra de Fomento.

A su gestión de los asuntos parlamentarios añade, por tanto, la de epidemias como la anterior del SARS o la de la reactivación productiva en 2012 como titular de Fomento, ha recordado.

Para el presidente del PP, sería positivo que "la oposición presidiera los trabajos" de una futura comisión que desarrollará iniciativas parlamentarias "urgentes" para encontrar una salida a la crisis económica y social que se avecina tras la pandemia.

Casado, sin embargo, se ha mostrado crítico con la gestión del Gobierno y de su presidente, Pedro Sánchez, tras recordar que este martes han fallecido otros "300 españoles por culpa del coronavirus", un "drama", ha dicho, que afecta ya a más de 23.000 familias españolas.

Ha citado la controversia con los datos de test efectuados en España, ya que la OCDE empleó uno que, según ha indicado el líder del PP, "no se ajusta con la realidad". Casado ha pedido que no erosione el "prestigio internacional" de España.

También ha mencionado el plan de desescalada que el presidente, Pedro Sánchez, tiene previsto anunciar este mismo martes.

Lo ha hecho para lamentar que no haya sido informado sobre ninguno de los detalles. "Me vuelvo a enterar por los medios", ha afirmado, antes de insistir en que así "no se puede pedir unidad" a la oposición.

Por último, Casado se ha hecho eco de los datos de la EPA, que ha tildado de "tremendamente preocupantes", porque reflejan un aumento de medio millón puestos de trabajo perdidos. Urge, por ello, "un plan de choque".

La portavoz del grupo popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, se ha reunido este martes con la dirección parlamentaria para preparar las reuniones de esta tarde y el pleno de mañana, así como las comisiones que se irán celebrando durante la semana, y también se ha referido a la futura comisión de la reconstrucción.

Según informa el PP en nota de prensa, Álvarez de Toledo ha marcado como premisas la búsqueda de un acuerdo con el PSOE, lo que aún no se ha producido, y que durante los trabajos primen la transparencia y la solvencia.

Durante este encuentro por videoconferencia, la portavoz ha comunicado la propuesta para que Ana Pastor sea la presidenta.