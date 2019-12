El PP pide defender la Carta Magna en la calle porque "está en duda que vaya haber un Gobierno constitucional" en España

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha pedido este jueves defender la Constitución en la calle, ya que, según ha dicho, "está en duda" que en España vaya a haber un Gobierno constitucional. A su juicio, "no es normal" que el futuro del país "esté en manos de un delincuente", en alusión a Oriol Junqueras.

Así se ha pronunciado un día antes del Día de la Constitución que Álvarez de Toledo conmemorará desde Bilbao junto al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso. El homenaje se celebrará a las 11.00 horas en el Hotel Villa de la capital vizcaína.

Después también participará en un acto de Libres e Iguales --plataforma de la que es promotora-- que se celebrará en la Plaza de Arriaga y al que asistirán la exlíder de UPyD Rosa Díez y el filósofo vasco Fernando Savater. De hecho, EH Bildu ha llamado a llenar las calles de Bilbao para decir a Álvarez de Toledo que los vascos "quieren vivir en una República vasca".

Ante esas declaraciones de Bildu, Álvarez de Toledo ha recalcado que "la democracia no admite boicot". "Nosotros no solo no daremos un paso atrás sino que daremos muchos pasos adelante", ha proclamado, para añadir que van a defender la Carta Magna, que es "lo mejor que han hecho los españoles" en su historia y que permite "la libertad, la igualdad y la democracia".

Álvarez de Toledo ha asegurado que hay "un proyecto totalitario en marcha de destrucción del orden constitucional español". Según ha dicho, ese proyecto ha tenido en los últimos años "un frente de agresión muy fuerte en Cataluña liderado por el separatismo catalán" pero ahora el País Vasco "está tomando el relevo de la mano de Bildu y el PNV y, lamentablemente, con el papel cómplice del PSOE".

"A LAS PUERTAS DE UN GOBIERNO DE SEDICIÓN"

En una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press, ha señalado que en la convocatoria del Día de la Constitución también pedirá por "un Gobierno constitucional". "Lo más insólito que está pasando en estos momentos es que está en duda que vayamos a tener un Gobierno constitucional en España", ha resaltado.

En este sentido, ha indicado que están "a las puertas de un gobierno de sedición", un gobierno "pactado con Podemos y con el aval pasivo o activo de ERC", cuyo líder político está "condenado por sedición" por el Tribunal Supremo.

Álvarez de Toledo ha indicado que "muchos" se están "acostumbrado" a la situación, pero "no es normal que el futuro de España y el futuro de su Gobierno esté en manos de un delincuente, una persona condenada por sedición y que está en la cárcel".

También ha criticado que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, diga que las conversaciones con ERC serán públicas y dentro de la Constitución. "¡Faltaba más! ¿Cómo es posible que el titular de una noticia sea que las negociaciones serán dentro de la ley? Estamos perdiendo el norte literalmente y el sentido, y entrando en un momento de verdadera inversión de los valores más elementales democráticos".

"ACTITUD MILITANTE EN LA CALLE"

En este sentido, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha señalado que hay que "fortalecer" la Constitución y "defender activamente" el orden constitucional desde las instituciones y en la calle.

"Sé que es muy pesado a mucha gente le cuesta salir a la calle y la movilización permanente es muy cansado, pero los totalitarios no se cansan y entonces los demócratas no nos debemos cansar. Debemos tener una actitud militante, es decir de defensa activa, fuerte y valiente en la calle para protegernos y proteger la libertad de todos", ha concluido.