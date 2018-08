El PP cree que el caso máster de Casado se irá "desmoronando", quedará en "anécdota", y solo habrá beneficiado al PSOE

El secretario general del PP, Teodoro García Egea considera que el caso del máster de Pablo Casado se irá "desmoronando" y quedará en "nada", en una "anécdota". A su entender, este asunto solo ha beneficiado al PSOE porque a este partido "le ha venido muy bien esta polémica artificial".

"Creo que este caso va a quedar en lo que ha quedado el resto, que es simplemente algo anecdótico", ha declarado García Egea a Europa Press, que ha recalcado que ya se demostró que era "falso" las "irregularidades" de las que se le acusó anteriormente en su licenciatura y en sus convalidaciones.

Al ser preguntado qué hará el PP si el Tribunal Supremo imputa a Pablo Casado tras el verano por el caso máster, ha afirmado que el PP se va a dedicar en los próximos meses a "hacer una oposición fuerte, firme y contundente". "No contemplamos otra vía que no sea que el presidente del PP sea Pablo Casado", ha resaltado.

En este sentido, ha dicho que van a dar la "batalla" con los temas que preocupan a los españoles, como la subida de impuestos que ha anunciado el Gobierno del PSOE, y no se van a "despistar con lo que pueda plantearse con respecto a este caso" del que, según ha subrayado, ya han dado "muchas explicaciones".

CREE QUE EL PSOE NO PUEDE DAR LECCIONES

García Egea ha subrayado que el PSOE "puede dar pocas lecciones" a Casado y al PP sobre este tema y ha agregado que antes de "ponerse en la boca" el nombre del líder del PP debería explicar "por qué hay diputados del PSOE que se han inventado licenciaturas en matemáticas" o han dicho "tener en su currículum una formación que no tenían". "Esperemos que todo esto se nos aclare antes que acusar a una persona honrada e intachable como Pablo Casado", ha exclamado.

En cuanto a si el PP confía en que el Supremo archive este caso, ha asegurado que "conforme va avanzando el tiempo las acusaciones contra Pablo Casado van quedando en nada" y ha pronosticado que pasará lo mismo con el caso del máster.

"Ahora el único punto de fricción que existe en este asunto es sobre si Pablo Casado entregó o no los trabajos, cosa que debería guardar la universidad, no debería ser Pablo Casado el que tuviese que demostrar que guarda los trabajos sino que es la propia universidad la que debería demostrar esto", ha señalado, para añadir que la propia universidad ha dicho que por normativa interna "solo los guarda siete años".

Por eso, ha insistido en que esta causa "no tiene sentido". "Esperemos que a Pablo Casado no le sigan pidiendo los deberes de primero de EGB", ha afirmado, para añadir que al PSOE de Pedro Sánchez "le ha venido muy bien esta polémica artificial".

¿ENTREGAR EL ORDENADOR?

Al ser preguntado si Casado está en disposición de entregar su ordenador para que la juez pueda comprobar que la fecha de realización se corresponde con curso 2008/2009, García Egea se ha limitado a señalar que este caso se irá "desmoronando" y quedará "simplemente en algo anecdótico".

"La gente ya está empezando a ver que a Pablo Casado se le persigue por si el índice estaba bien puesto o si el encuadernado era el adecuado, y sin embargo, estamos viendo como el Gobierno de Pedro Sánchez coge un avión y se va de concierto sin que sea motivo de censura pública", ha proclamado.

Después de que el ministro de Fomento José Luis Ábalos haya asegurado que este caso va a perseguir a Casado toda su vida política, el secretario general del PP ha respondido que lo que va a perseguir tanto a él como a Pedro Sánchez es haber llegado al Gobierno "con los votos de Bildu, de los nacionalistas y de aquellos que quieren romper España".

"Un Gobierno rehén de aquellos que no quieren y no creen en el futuro de España es algo que no van a olvidar nunca los españoles", ha proclamado, para añadir que a los españoles "dentro de unos meses les dará igual si Pablo Casado encuadernó con un gusanillo o encuadernó con una grapa los trabajos" de máster que "entregó hace 11 años a la universidad".

Preguntado de nuevo si Casado debería dimitir si le imputan, igual que el PP pidió la dimisión del ministro de Agricultura, Luis Planas, por estar imputado, ha afirmado que él "siempre" ha defendido que "los inocentes no deben dimitir nunca".

"Y cuando yo hablé sobre el ministro imputado lo que dije es que Pedro Sánchez hace unos meses declaró públicamente que no abriría la puerta de los despachos de los ministerios a imputados", ha precisado, para añadir que el jefe del Ejecutivo lo que debería explicar es porqué dijo que no "nombraría a nadie imputado" y luego "lo ha hecho".